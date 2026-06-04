Bruselas desmonta el optimismo económico de Sánchez: los 20 problemas que lastran el crecimiento

Se destacan trabas regulatorias, fragmentación territorial, escasez de jueces, baja inversión en I+D y un tejido empresarial débil como factores que lastran la economía nacional.

Persisten altos niveles de pobreza infantil, desigualdad de ingresos y dificultades en el acceso a la vivienda, con uno de los parques de vivienda social más bajos de la UE.

El informe señala problemas como la elevada presión fiscal sobre el trabajo, bajo gasto en defensa y sanidad, y una preocupante brecha generacional en riqueza y acceso a servicios.

La Comisión Europea identifica más de 20 desequilibrios estructurales que limitan la productividad y el crecimiento potencial de la economía española.

En su discurso de clausura de la reunión anual del Cercle d’Economia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar este miércoles el papel de España como "referente" económico en la Unión Europea.

"Creemos más que nunca, pero esta vez lo hacemos con bases mucho más sostenibles, sanas y equilibradas. Pasando de recortar derechos, de destruir empleo, de competir a base de precarizar las relaciones laborales a una reforma laboral y a una subida del salario mínimo que nos han permitido reducir la desigualdad a mínimos", sostiene Sánchez.

Sin embargo, el diagnóstico que ofrece la Comisión Europea en su informe anual sobre el estado de la economía española -una radiografía de 134 páginas publicada este mismo miércoles- dibuja un escenario mucho menos complaciente.

El documento identifica más de una veintena de desequilibrios estructurales que lastran la productividad y amenazan el crecimiento potencial de la economía, y que Sánchez no ha logrado corregir en sus ocho años al frente del Gobierno.

1.- "Se necesitan esfuerzos adicionales para cumplir los compromisos fiscales en un contexto marcado por la fragmentación política -ningún presupuesto ha sido aprobado por el Parlamento desde 2023-, el aumento del gasto en Defensa y las persistentes presiones sobre el gasto público derivadas del envejecimiento de la población y de las decisiones políticas asociadas".

2.- "España presenta una creciente dependencia de la tributación sobre el trabajo, mientras que los ingresos procedentes de impuestos al consumo y medioambientales se mantienen relativamente bajos. El país registra además la mayor brecha del IVA de la Unión Europea. La eficiencia económica podría mejorar mediante una ampliación de la base del IVA y una reducción del uso de tipos reducidos".

3.- "El gasto en Defensa y Seguridad Nacional sigue siendo relativamente bajo, aunque está aumentando de forma gradual, también con el apoyo de la UE. España continúa figurando entre los países de la UE con menor nivel de gasto en defensa según la contabilidad nacional, si bien se espera que siga incrementándose progresivamente hasta 2029".

Brecha generacional

4.- "España se perfila como el segundo país de la UE con mayor gasto público en pensiones en 2070. El gasto bruto en pensiones en porcentaje del PIB aumentará en 2,5 puntos hasta 2040, hasta situarse en torno al 16% del PIB. Para 2070, el gasto en pensiones alcanzaría el 17% del PIB, frente a una media europea del 12%. Los sistemas de pensiones complementarios podrían reforzar la resiliencia del sistema al diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación".

5.- "La brecha de riqueza entre generaciones jóvenes y mayores sigue ampliándose, por lo que también sería necesario reequilibrar el gasto público hacia políticas que favorezcan a los jóvenes, como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo".

6.- "El gasto público en sanidad y dependencia se sitúa actualmente por debajo de la media de la UE, aunque su aumento previsto -especialmente en el caso de la sanidad- podría suponer un riesgo fiscal significativo más allá del periodo del marco presupuestario de medio plazo. (...) Esta evolución requiere la creación de colchones fiscales adicionales".

7.- "Persisten las brechas en el acceso a la atención sanitaria, lo que afecta a la salud de la población, la equidad social y la productividad. Las listas de espera han aumentado y las necesidades no cubiertas en salud mental se han duplicado desde la pandemia. El acceso a la atención dental sigue presentando carencias, que afectan especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, la disponibilidad de servicios se ve condicionada por la escasez de personal sanitario".

Pobreza y vivienda

8.- "La pobreza, especialmente la infantil, sigue siendo el principal problema social, junto con las desigualdades de renta, el escaso impacto de las transferencias sociales y las carencias del sistema de protección social. El abandono escolar temprano, el deterioro de las competencias básicas y los desajustes entre oferta formativa y demanda laboral ponen de manifiesto deficiencias en la eficacia y la inclusividad del sistema educativo y de formación".

9.- "Aunque la desigualdad de ingresos está disminuyendo, sigue siendo una de las más elevadas de la UE, y el sistema fiscal y de prestaciones tiene una capacidad limitada para reducir las brechas de renta. La cobertura y la suficiencia de las prestaciones tampoco parecen suficientes para sacar a los beneficiarios de la pobreza".

10.- "El mercado de la vivienda en España sigue bajo una fuerte presión debido a cuellos de botella persistentes en la oferta, especialmente en las zonas de mayor demanda. Este factor, combinado con el aumento de la demanda de vivienda, está ejerciendo presión al alza sobre los precios".

11.- "España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de la UE, que representa menos del 2% del total del parque de vivienda, frente a una media comunitaria de alrededor del 7%. Esta situación agrava la presión sobre el mercado del alquiler y contribuye al aumento de los precios de la vivienda".

Diferencias entre CCAA

12.- "Las diferencias en la normativa entre comunidades autónomas en España incrementan los costes de cumplimiento y crean barreras para las empresas que operan entre regiones y desde otros países de la UE. Entre los ejemplos figuran los impuestos regionales sobre bebidas azucaradas o la obligación de etiquetar los productos tanto en español como en la lengua cooficial correspondiente".

13.- "El modelo de gobernanza multinivel en España plantea dificultades para ofrecer una respuesta coherente ante el aumento de los riesgos climáticos. La insuficiente coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local reduce la eficacia de las medidas destinadas a hacer frente a desastres naturales, como inundaciones o incendios forestales".

14.- "España sigue siendo uno de los países de la UE más vulnerables al cambio climático, lo que se traduce en importantes pérdidas humanas, económicas y medioambientales. Entre 1980 y 2024, el país sufrió pérdidas por valor de 119.600 millones de euros a causa de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos".

15.- "España avanza en el despliegue de las energías renovables y cuenta con una de las mayores capacidades instaladas de energía eólica y solar de la UE, pero aún requiere un mayor desarrollo de las redes eléctricas y de las soluciones de almacenamiento para facilitar su integración en el sistema energético. Persisten dificultades tanto en el acceso a la red como en la conversión de ese acceso en capacidad operativa, lo que ralentiza la transición energética".

16.- "El país necesita además nuevas inversiones para aumentar las interconexiones eléctricas transfronterizas, que actualmente se sitúan en el 3,11%, muy por debajo del objetivo del 15% para 2030".

Retrasos judiciales

17.- "España afronta una escasez estructural persistente de jueces, lo que somete a una fuerte presión a los tribunales y contribuye a retrasos judiciales prolongados que afectan a profesionales del derecho, empresas y ciudadanos. Asimismo, persisten diferencias en el grado de digitalización entre regiones, lo que agrava la limitada interoperabilidad entre los sistemas de gestión de casos y reduce aún más la eficiencia del sistema judicial".

18.- "El tejido productivo español continúa dominado por microempresas con bajos niveles de capitalización y una limitada capacidad de innovación. Además, las barreras regulatorias, como las restricciones en el sector minorista, y la fragmentación del mercado interior entre comunidades autónomas lastran el dinamismo empresarial y, en última instancia, la prosperidad económica y los ingresos de los trabajadores".

19.- "El acceso a financiación para el crecimiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para la expansión de las empresas. Los mercados de capital riesgo y financiación mediante recursos propios continúan poco desarrollados, mientras que las empresas españolas siguen dependiendo en gran medida de los préstamos bancarios".

20.- "España presenta un nivel de inversión en I+D crónicamente bajo y fragmentado. El gasto en investigación y desarrollo se mantiene reducido y la inversión del sector privado está claramente rezagada. El gasto público en I+D se situó en el 0,65% del PIB en 2024, por debajo tanto de la media de la UE (0,72%) como del objetivo nacional del 1,25%".