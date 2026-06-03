Pedro Sánchez renuncia oficialmente a los Presupuestos de 2026 e inicia la preparación de las Cuentas de 2027

El Gobierno busca también resolver el problema de la financiación autonómica y espera aprobar la reforma a principios de 2027.

Sánchez asegura que los presupuestos de 2027 serán sociales, con un fuerte enfoque en vivienda y reducción del déficit público.

La orden de elaboración de los Presupuestos de 2027 se publicará esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pedro Sánchez confirma que no habrá Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que el Gobierno se centrará en los de 2027.

Pedro Sánchez ha confirmado que, finalmente, no habrá Presupuestos Generales (PGE) del Estado para 2026. A pesar de que era de esperar, el presidente del Gobierno y el resto de su gabinete venían eludiendo esta confirmación desde hace semanas. Aseguraban que estaban trabajando en unas nuevas Cuentas, pero finalmente serán las de 2027.

Sánchez ha anunciado este miércoles que el Gobierno publicará esta semana la orden de elaboración del proyecto de PGE de 2027 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta misma semana. Lo cual descarta, automáticamente, la posibilidad de que haya Cuentas para 2026.

Con estos plazos, por cierto, el Gobierno respetaría los tiempos habituales que suelen emplearse para elaborar unos presupuestos. En el caso de 2027, claro.

El presidente del Gobierno ha hecho el anuncio durante su intervención en la 41 Reunió del Cercle d'Economia. Sobre las características de las futuras cuentas, Sánchez ha afirmado que serán unos "presupuestos sociales, para reforzar aún más nuestro Estado del bienestar".

La vivienda tendrá un "peso prioritario, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en nuestra historia democrática". Ha indicado que también habrá responsabilidad fiscal. "Vamos a seguir reduciendo nuestro déficit público y vamos a acabar esta legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB".

Además, ha afirmado que estas Cuentas tendrán como objetivo "resolver también el problema de la financiación autonómica, culminando el camino que venimos recorriendo desde hace ya unos años".

Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda (que es, por cierto, el ente que suele anunciar el inicio de los trabajos presupuestarios, no el presidente del Gobierno) retomó los trabajos para reformar la financiación autonómica. El objetivo es lograr que esté aprobada y en vigor a principios de 2027.

Cabe recordar que los Presupuestos esta semana inicia el Gobierno serían los últimos (y únicos) de esta legislatura, que termina en 2027.

Sin embargo, antes habrá que superar ciertos trámites. Entre ellos, la aprobación de nuevos objetivos de déficit en el Congreso, un paso indispensable para marcar el techo de gasto de los Presupuestos. Un trámite parlamentario que hace años que no se supera.

Pedro Sánchez ha hecho el anuncio mientras estallan los escándalos relacionados con el PSOE y la fontanera Leire Díez.