La contratación de extranjeros acaparó la mitad de la creación de empleo en mayo en plena regularización de inmigrantes

El aumento de la población activa en el primer trimestre de 2026 se debió íntegramente a la llegada de extranjeros al país.

Casi la mitad de los 111.000 nuevos empleos en mayo fueron ocupados por inmigrantes, coincidiendo con el proceso de regularización del Gobierno.

Uno de los datos más llamativos de la afiliación en el mes de mayo es que casi la mitad del fuerte incremento que se logró (unas 111.000 personas) son inmigrantes que se han incorporado al mercado de trabajo, en busca de un empleo de verano o de una oportunidad en otros sectores.

Ese fenómeno se produce en pleno proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno sobre un colectivo estimado en algo más de medio millón de extranjeros sin papeles, con lo que eso supone de efecto llamada hacia el mercado laboral español.

Aunque es pronto para hacer un diagnóstico preciso, entidades como Funcas o grupos como Adecco ya han advertido cierta presión de ese proceso en un colectivo de trabajadores foráneos que ha llegado a los 3,35 millones en España, el 15% del total de los afiliados.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones aseguran que todavía no hay datos suficientes como para hacer una relación directa entre regularización y afiliaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que mayo es un mes en el que la contratación de inmigrantes en hostelería y comercio se dispara por la campaña turística.

Hay que recordar, con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que todo el aumento de la población activa del inicio del año (unas 61.000 personas en edad de trabajar) se debió a la llegada de extranjeros a nuestro país.

Es evidente que una gran parte de la fuerza de trabajo que llegó a primeros de año, más la que se haya acumulado en abril y mayo, se ha colocado en los nichos que más empleo demandan ahora. Con esa premisa, desde Funcas advierten que hay una aceleración en las contrataciones de inmigrantes en los últimos tres meses, algo que no se produce entre los trabajadores nacionales.

Es más, en términos desestacionalizados (sin tener en cuenta el efecto distorsionador del turismo), se demuestra que siete de cada diez afiliados en mayo fueron trabajadores foráneos.

En esa misma línea, Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, admite que "además del habitual impulso estacional asociado a sectores como la hostelería, el comercio o el turismo, la reciente regularización de trabajadores migrantes podría estar contribuyendo a acelerar la incorporación de parte de estos trabajadores al sistema de cotización".

Básicamente, el efecto de aumento en la afiliación que los expertos detectan se basa en la afloración de trabajadores que ya desarrollaban una actividad, pero que ahora pasan a estar registrados. Es por ello que habrá que esperar a que pasen unos meses para confirmar esta tendencia.

La propia AIReF en su último análisis sobre el impacto de la regularización extraordinaria en marcha eleva a 760.000 los extranjeros potenciales que podrán legalizar su situación laboral en España, pero deja en apenas 384.000 (la mitad), el colectivo que finalmente accederá a un empleo normalizado en un año.

En todos los análisis se recuerda la importancia que la inmigración tiene en el empleo en España. Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios en InfoJobs recuerda que el aumento de la ocupación entre los trabajadores extranjeros no es un fenómeno puntual, sino que responde a una tendencia que venimos observando en los últimos años.

Menor caída del paro

La otra distorsión que se ha detectado en los datos de mayo se centra más en el SEPE y el paro registrado. La reducción de 36. 323 personas, en un contexto del mayor aumento de la afiliación mensual en dos años, no cuadra. De hecho, Funcas advierte que, en términos desestacionalizados, es como si hubiera aumentado el paro en 1.300 personas.

Esa brecha se explica principalmente por dos razones y en ella tiene mucho que ver también la mayor contratación de inmigrantes derivada de su propia estructura laboral y, en cierta medida, de la regularización en marcha.

Por un lado y como decíamos antes, la llegada de inmigrantes a España (a razón de no menos de medio millón al año todavía) es la base de aumento de la población activa: personas en edad de trabajar que buscan empleo. Más demandantes con los mismos puestos de trabajo, no permiten bajar el paro. Al contrario, lo pueden subir, como ocurrió en la EPA del primer trimestre.

De otro lado, la regularización aflora un gran número de empleos que antes no estaban registrados como tales. Ese aumento de actividad y de afiliación tampoco sirve para recortar de forma significativa el número de parados que ya estaban registrados antes en el SEPE.

Ese cúmulo de datos es lo que hace pensar a Carlos Arcas (Adecco), que "en conjunto, los datos apuntan a que la regularización de trabajadores migrantes podría estar teniendo ya algún efecto sobre las estadísticas laborales, aunque todavía resulta prematuro cuantificar su impacto exacto".

"Lo que sí parece evidente es que el crecimiento del empleo en España continúa apoyándose de forma muy significativa en la incorporación de trabajadores extranjeros y en la progresiva formalización de actividades económicas que anteriormente quedaban fuera de los registros laborales", remata.

Desde Infojobs recuerdan además como la afiliación crece más en el caso de los inmigrantes que en el de los nacionalizados españoles de forma progresiva y siguiendo un mismo patrón de picos estacionales, como el que se ha dado en mayo. Según sus cálculos hay un 8% más de personas extranjeras dadas de alta que hace un año, frente a un crecimiento por debajo del 2% en el caso de los trabajadores españoles.

Hay que recordar que ese proceso de llegada de más extranjeros al mercado laboral se produce sobre un colectivo de inmigrantes en España que sufría en marzo con una tasa de paro de más del 17% (731.000 personas), casi el doble de la de los españoles. Además de casi dos millones de inactivos, que ni tienen trabajo, ni lo buscan.