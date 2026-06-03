Bruselas advierte a Sánchez del incumplimiento del techo de gasto y pide subir el IVA de hoteles y restaurantes

Bruselas alerta sobre el aumento de la carga fiscal sobre el trabajo y la escasez de vivienda social en España, instando a reformas para abordar estos desafíos.

Se pide reforzar la recaudación fiscal, reequilibrar el gasto social para beneficiar a jóvenes y combatir la pobreza infantil, y aumentar la inversión en vivienda social y asequible.

La Comisión recomienda subir el IVA de hoteles y restaurantes del 10% al 21%, lo que podría suponer 7.000 millones de euros adicionales anuales.

Bruselas advierte a España por el riesgo de incumplir el techo de gasto público pactado con la UE en 2026.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha advertido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez del riesgo de incumplir este año el techo de gasto público pactado con la Unión Europea y ha reclamado adoptar medidas correctivas para aumentar de forma permanente la recaudación fiscal, entre las que sugiere específicamente subir del 10% al 21% el IVA de hoteles y restaurantes.

Bruselas pide además impulsar la construcción de vivienda y aumentar el parque disponible para alquiler social, así como "reequilibrar el gasto social entre generaciones", con más ayudas a los jóvenes y para combatir la pobreza infantil, en un momento en que la mayor parte del gasto público se concentra en pagar las pensiones.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario exige a Sánchez "adaptar gradualmente el presupuesto para sostener un nivel estructuralmente más elevado de gasto en defensa". En cuanto a las ayudas energéticas, la Comisión insiste en que tienen que ser temporales y quirúrgicas y su coste debe ser "compatible con los compromisos asumidos en el marco fiscal de la UE".

En sus recomendaciones anuales de política económica para España publicadas este miércoles, el Ejecutivo comunitario alerta al Gobierno de Sánchez del riesgo de incurrir en una "desviación" de las reglas fiscales europeas en 2026, lo que abriría la puerta a un procedimiento sancionador, y le exige "garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendadas".

De acuerdo con los cálculos de Bruselas, el gasto neto en España crecerá un 5,1 % en 2026 y un 14,9 % acumulado durante 2024, 2025 y 2026, lo que supone una desviación equivalente al 0,6% del PIB en términos anuales y un desfase acumulado del 0,7% del PIB en los tres años. Esto supera los límites máximos del 0,3% y el 0,6% que contemplan las nuevas reglas fiscales.

Con la activación de la cláusula nacional de escape por gasto en Defensa invocada por el Gobierno de Sánchez en abril, la desviación acumulada del gasto neto se reduciría hasta el 0,4%, todavía demasiado cerca del umbral del 0,6%. Lo que aún está por determinar es el efecto de la nueva flexibilidad aprobada este miércoles por la Comisión para determinadas ayudas energéticas, que permite excluir hasta un 0,3% del PIB de su coste del cómputo fiscal.

En todo caso, la recomendación reclama a Sánchez "reforzar la sostenibilidad fiscal, en particular limitando los beneficios fiscales, al tiempo que se protege el crecimiento y se apoya a los hogares de bajos ingresos".

Según los datos que maneja Bruselas, los tipos reducidos del IVA representan el 60% de los beneficios fiscales en España: nuestro país figura entre los que registran una mayor pérdida potencial de recaudación por IVA en toda la UE debido a la amplia extensión de tipos reducidos y exenciones.

"Entre las categorías que disfrutan de tipos reducidos de IVA, destacan especialmente los restaurantes y los servicios de alojamiento, debido a su elevado impacto presupuestario y a su muy limitado efecto redistributivo. Un uso más restringido de los tipos reducidos de IVA contribuiría a simplificar el sistema tributario", subraya la recomendación.

Según los cálculos de la AIReF, que la propia Comisión toma como referencia, elevar el IVA de hoteles y restaurantes del 10% al 21% aportaría unos ingresos adicionales de hasta el 0,4% del PIB, es decir, en torno a 7.000 millones de euros anuales.

Además, subir el IVA de hoteles y restaurantes tendría un impacto muy reducido sobre el crecimiento económico y el empleo, y también reforzaría la progresividad del sistema fiscal, ya que son servicios consumidos en mayor medida por los hogares de renta más alta, alega la Comisión.

Impuestos sobre el trabajo

En materia fiscal, el Ejecutivo comunitario alerta además de que la no deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones está aumentando de forma desproporcionada la carga fiscal sobre el trabajo, mientras que España continúa a la cola de la UE no solo en impuestos al consumo sino también en tasas medioambientales.

"La participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación tributaria total de España aumentó del 48,7 % de media en el período 2015-2019 al 51,8 % en el período 2020-2024, mientras que la media de la UE permaneció inalterada en el 51,4 % durante el mismo intervalo", señala el informe.

"El aumento de los ingresos procedentes de la imposición sobre el trabajo explica el 90% del incremento de la presión fiscal en España durante la última década, reflejando una creciente dependencia de este tipo de tributación. La falta de actualización de los tramos del IRPF y las subidas de las cotizaciones sociales han acelerado este desplazamiento hacia una mayor tributación del trabajo", denuncia Bruselas.

Crisis de vivienda

En cuanto a la vivienda, el Ejecutivo comunitario señala que el mercado en España "sigue sometido a una fuerte presión debido a persistentes cuellos de botella en la oferta, especialmente en las zonas de mayor demanda". "Combinados con el aumento de la demanda de vivienda, estos factores están impulsando una presión al alza sobre los precios", agrega.

Además, nuestro país cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de la UE, representando menos del 2 % del total de viviendas, frente a una media aproximada del 7 % en la UE. Esta situación agrava la presión sobre el mercado del alquiler y contribuye al aumento de los precios de la vivienda. Además, el parque existente de vivienda social está distribuido de forma desigual por el territorio y no refleja adecuadamente las necesidades territoriales allí donde la demanda es más intensa.

Por todo ello, Bruselas reclama a las autoridades españolas "ampliar el parque de viviendas, entre otras medidas mediante la revisión del marco regulatorio, la simplificación de los procedimientos de autorización, la facilitación de la disponibilidad de suelo y la reutilización del parque inmobiliario infrautilizado".

La otra gran prioridad que debería impulsar el Gobierno de Sánchez es "incrementar la oferta de vivienda asequible y vivienda social, favoreciendo las opciones de alquiler, mejor alineadas con las necesidades territoriales y regionales y basadas en sistemas de financiación sostenibles menos dependientes de la financiación pública".