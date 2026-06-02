Hacienda riega con 170.300 millones a las CCAA para 'lubricar' la negociación de la nueva financiación

El real decreto-ley también contempla un aumento del 8% en las entregas a cuenta para las entidades locales, hasta los 29.247 millones de euros.

Las comunidades gobernadas por el PP rechazan reunirse bilateralmente con Hacienda y critican la propuesta de nueva financiación presentada en enero.

La decisión coincide con la reactivación de la negociación para la reforma de la financiación autonómica, lo que sugiere que busca facilitar el diálogo con las regiones.

El Gobierno ha aprobado una actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que alcanzarán los 170.300 millones de euros netos en 2026, un 7,7% más que el año anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado una actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que son los fondos con los que se financia el gasto público de las comunidades autónomas año tras año. Esto supone que las regiones recibirán en total 170.300 millones de euros netos en 2026, un 7,7% más que el año pasado.

Una decisión que se toma sólo un día después de que el Ministerio de Hacienda haya decidido retomar la negociación de la nueva financiación autonómica. No parece casualidad que el Gobierno actualice las entregas a cuenta en este contexto. Parece tener la finalidad de lubricar negociación con las comunidades autónomas.

Sin embargo, por ahora, las regiones del PP, que son la mayoría, rechazan reunirse, de forma bilateral, con Hacienda tal y como se les solicitó este lunes. ¿La causa? El rechazo a la nueva financiación, que presentó María Jesús Montero en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consejo de Ministros aprueba la medida mediante un real decreto-ley que recoge también la actualización de las entregas a cuenta a las entidades locales, que se eleva un 8%, hasta los 29,247 millones.

En cualquier caso, las comunidades autónomas del PP enviaron precisamente la pasada semana una carta en la que ya reclamaban esta actualización de las entregas a cuenta.

Sin ella, sus finanzas están ahogadas y los territorios están expuestos al pago de intereses. Concretamente, ya han tenido que pagar unos 206 millones de euros, denuncian.

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