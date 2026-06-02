Bruselas permitirá excluir parte del gasto energético del cálculo del déficit tras las peticiones de Meloni y Sánchez

La Comisión Europea ya había permitido en el pasado elevar el gasto en defensa sin sanciones, y ahora amplía este margen para medidas energéticas.

La flexibilización busca aliviar el impacto económico de la guerra de Irán y el aumento de los precios de los carburantes.

Esta medida permitirá a países como España destinar hasta 5.000 millones de euros en ayudas energéticas sin que cuenten para el límite de déficit del 3% de la UE.

Bruselas permitirá excluir hasta un 0,3% del PIB en gasto energético del cálculo del déficit, tras la presión de Meloni y Sánchez.

Tras semanas de resistencia por temor a que un mayor gasto público reavive el riesgo de una crisis de deuda, la Comisión de Ursula von der Leyen ha terminado cediendo a las presiones de Giorgia Meloni y Pedro Sánchez y volverá a relajar las reglas fiscales para amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán, que ha disparado el precio de los carburantes.

En concreto, los Estados miembros podrán gastar hasta un 0,3% de su PIB en ayudas energéticas (alrededor de 5.000 millones de euros en el caso de España) sin que ese desembolso se tenga en cuenta a efectos del límite de déficit del 3% de la UE, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes europeas.

Bruselas ya abrió el año pasado una vía de flexibilización al activar las cláusulas nacionales de escape del Pacto de Estabilidad, que permiten a los Estados miembros incrementar su gasto en Defensa hasta un 1,5% del PIB anual durante cuatro años sin enfrentarse a sanciones por deficit o deuda excesivos. El nuevo margen del 0,3% del PIB para medidas energéticas se incluiría dentro de ese mismo colchón presupuestario.

El Ejecutivo comunitario pondrá en marcha esta nueva relajación de las reglas fiscales este mismo miércoles, junto con sus recomendaciones económicas anuales para los Estados miembros, lo que aliviará la presión sobre las cuentas públicas y reducirá la necesidad de aplicar recortes.

Hasta ahora, tanto Von der Leyen como su comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, habían rechazado flexibilizar de nuevo el Pacto de Estabilidad con el argumento de que de momento no hay un escenario de recesión a la vista y además la situación presupuestaria de los Estados miembros es crítica, sin margen para aumentar el déficit y la deuda.

En la cumbre informal de Chipre, el presidente del Gobierno ya pidió a la Comisión "aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como hicimos con el gasto en Defensa". En concreto, la propuesta de España es que el gasto en la electrificación de la economía y en las energías renovables no compute como déficit.

Pero el factor decisivo que ha obligado al Ejecutivo comunitario a rectificar ha sido la carta remitida hace unos días por Meloni a la propia Von der Leyen, en la que argumentaba que "Europa debe enviar un mensaje de coherencia, sentido común y solidaridad con sus ciudadanos".

"Si consideramos, con razón, que la defensa es una prioridad estratégica que justifica la activación de la cláusula nacional de escape, debemos tener también el coraje político de reconocer que la seguridad energética es hoy igualmente una prioridad estratégica para Europa".

"Y, en particular, que el extraordinario aumento de los costes energéticos que estamos sufriendo constituye una circunstancia excepcional fuera del control de los Estados miembros y con un fuerte impacto sobre sus finanzas públicas", alega la primera ministra italiana.

"No podemos explicar a nuestros ciudadanos que la UE permita utilizar la flexibilidad fiscal para fines de seguridad y defensa en sentido estricto, pero no para proteger a las familias, los trabajadores y las empresas frente a una nueva crisis energética que amenaza con golpear duramente a la economía real", denunciaba Meloni. Al final, Von der Leyen se ha visto obligada a atender su petición.