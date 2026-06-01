Hacienda reimplanta el IVA de la luz al 21% y el impuesto eléctrico del 5,1% pese a volver a batir su récord de ingresos

El aumento de impuestos llega en plena ola de calor y mayor demanda eléctrica, lo que podría tensionar aún más los precios durante el verano.

El fin de las rebajas fiscales encarecerá la factura de la luz cerca de un 15% para los hogares en mercado libre y hasta un 10% en la tarifa regulada de gas.

La recaudación fiscal sigue marcando récords, impulsada por el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, pese a las rebajas fiscales temporales en energía.

Hacienda restablece el IVA de la luz al 21% y el impuesto eléctrico al 5,1% a partir del 1 de junio, tras haberlos reducido por medidas anticrisis.

Los ingresos públicos no aflojan y van de récord en récord. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que, hasta abril, la recaudación por impuestos ha crecido un 10,6%, hasta los 118.561 millones de euros.

Una nueva marca histórica para los ingresos tributarios. Y se alcanza pese a las medidas fiscales que ha puesto en marcha el Gobierno y que le han llevado a perder 113 millones de euros en impuestos.

Unas rebajas tributarias que parcialmente quedan anuladas este 1 de junio. El IVA de la luz y el impuesto eléctrico recuperan su efecto pleno a las puertas del verano.

El 20 de marzo se aprobó el real decreto-ley de medidas anticrisis, principalmente rebajas fiscales en el campo de la energía. En abril, esto se tradujo una pérdida de 67 millones de euros en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 45 millones en el de Electricidad y, asombrosamente, sólo un millón en el IVA de los combustibles. Así lo recoge el informe correspondiente de la Agencia Tributaria.

Esto se debe a que los datos del IVA de abril lo que reflejan, en realidad, es lo ocurrido en marzo, dado que las empresas tardan en torno a un mes en presentar y abonar este impuesto.

Así, esta información, en realidad, refleja el impacto de las medidas durante los 10 días que estuvieron en vigor en marzo.

Es previsible que el escudo fiscal activado por el Gobierno haya tenido un impacto mayor sobre la recaudación en abril, cuando se aplicó en todo el mes, no sólo durante 20 días. Pero no se podrá saber de forma precisa hasta contar con la información de mayo.

Cabe recordar que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Igual que las rebajas fiscales sobre los carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional).

Récords

Pese a las citadas rebajas fiscales, y como se ha comentado al principio de este artículo, los impuestos siguen rompiendo récords mes tras mes. Principalmente por el IRPF, cuyos ingresos han crecido hasta abril un 8,9%, hasta los 54.203 millones de euros. Esta evolución, indica la Agencia Tributaria, se debe al buen comportamiento del empleo, que está aumentando la masa salarial que lo paga.

Hasta abril también ha mostrado un importante empuje la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. Se ha elevado hasta los 6.930 millones, casi un 16% más que el año pasado en términos homogéneos.

En este caso la Agencia Tributaria alude al aumento de beneficios que están registrando, especialmente, las grandes empresas y los grupos consolidados.

También destaca el IVA, que, gracias al consumo (y a la inflación, que eleva la repercusión de este impuesto) y pese a los descuentos fiscales comentados, aumenta su recaudación en lo que va de 2026 un 7,8%, hasta los 43.992 millones de euros.

Antesala del verano

Con caída parcial de las rebajas fiscales, la factura de la luz volverá a encarecerse para todos los consumidores a partir de este lunes, 1 de junio.

El Gobierno acaba de recuperar el IVA del 21% para la electricidad y el tipo habitual del impuesto eléctrico, que vuelve del 0,5% al 5,11%.

De esta manera, en la antesala del verano, se incrementará la factura justo con la llegada del calor y cuando se eleva el consumo por el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

Según AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, los registros de temperatura de los últimos días están dejando numerosos récords en España. Las máximas y las mínimas están disparadas al alza, con valores hasta más de 10ºC por encima de lo que sería normal.

El impacto será especialmente notable en los hogares acogidos al mercado libre.

Según cálculos de Selectra, una vivienda con un consumo medio de 250 kWh al mes pasará de pagar 56,32 euros con el IVA reducido al 10% a 64,78 euros, lo que supone un incremento cercano al 15%.

Estimaciones similares de Roams apuntan a subidas de entre 8 y 9 euros mensuales, con facturas que pueden alcanzar los 70,44 euros en tarifas fijas.

En las modalidades con discriminación horaria, el encarecimiento será prácticamente idéntico, en torno al 14,9%, lo que confirma que la retirada de las medidas fiscales tendrá un efecto homogéneo en el mercado libre eléctrico.

En el mercado regulado (PVPC), el efecto inmediato será algo más contenido gracias a la reciente bajada del precio mayorista.

Con datos de abril, una factura media podría pasar de 49,42 a 51,45 euros. Sin embargo, esto podría ser temporal. Si se repiten condiciones similares a las del verano pasado, con precios en torno a los 0,13 euros por kWh, el recibo podría escalar hasta los 55,59 euros mensuales.

Al vaivén del mercado internacional

Desde Roams, el experto energético Sergio Soto advierte de que “la rebaja fiscal había amortiguado parte del impacto energético derivado de la tensión internacional y del encarecimiento de materias primas".

"Con su retirada, los consumidores volverán a estar más expuestos a la volatilidad del mercado energético”.

Desglose de tu factura de luz Selectra

El incremento de la factura coincide con una época del año en la que el consumo eléctrico se dispara. El uso intensivo de aire acondicionado, ventiladores y otros sistemas de refrigeración eleva la demanda y puede tensionar el mercado mayorista, especialmente durante episodios prolongados de altas temperaturas.

Además de la luz, el gas también se verá afectado por la vuelta al IVA del 21%, aunque con un impacto más moderado. En el mercado libre, las facturas subirán en torno a un 1,7%, mientras que en la tarifa regulada TUR el incremento rondará el 10%, con un alza de unos 3,5 euros mensuales.

Desglose de tu factura de luz en el mercado libre Selectra

Pese al fin de estas rebajas, algunas medidas de apoyo seguirán vigentes al menos hasta el 30 de junio, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE), los descuentos reforzados del bono social o las ayudas a determinados sectores.

“El impacto no será igual para todos los hogares. Las viviendas con calefacción de gas, las familias numerosas o los consumidores con elevados consumos eléctricos serán algunos de los perfiles que más notarán el encarecimiento de las facturas durante la segunda mitad del año”, añade Soto.

Continuar con los descuentos

Desde el sector energético, crecen las voces críticas con la política fiscal aplicada a la electricidad.

Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, subraya que “la electricidad no es un bien prescindible, es un servicio básico, y su carga fiscal debe reflejar esta realidad siempre, no solo como un parche temporal en momentos de crisis”.

En su opinión, adaptar los impuestos es clave para fomentar la electrificación y trasladar al consumidor el beneficio de unas renovables cada vez más competitivas.

Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan revisar las tarifas contratadas y ajustar hábitos de consumo. En el caso del mercado regulado, evitar el uso intensivo de electrodomésticos en las horas punta —entre las 19:00 y las 23:00— puede marcar la diferencia en la factura final.

La evolución del mercado energético internacional, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, seguirá siendo determinante para el precio de la energía y para la posible adopción de nuevas medidas por parte del Ejecutivo en los próximos meses.