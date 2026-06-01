Díaz demanda a Cuerpo y Sánchez un decreto "urgente" que prorrogue las rebajas fiscales a luz y gas

La inflación se mantiene en el 3,2%, mientras que los salarios suben un 2,9%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

Díaz y Sumar reclaman también medidas para proteger a los inquilinos ante la subida de alquileres y la pérdida de poder adquisitivo.

Las rebajas fiscales, aplicadas tras la inflación por la guerra de Irán, incluían la reducción del IVA en electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Yolanda Díaz exige un decreto urgente para prorrogar las rebajas fiscales en la luz y el gas, que han decaído desde el 1 de junio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley que prorrogue las rebajas fiscales a la luz y el gas otorgadas en el marco de la guerra de Irán y que han decaído con la entrada de junio.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en un decreto ley impulsado como consecuencia de la inflación que provocó la guerra de Irán. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de los precios.

En este marco, Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso para aseverar que es necesario "de manera urgente" un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

"Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy", ha dicho Díaz. Pero no sólo quiere que se prorroguen esas propuestas, sino también los contratos de alquileres, medida esta última que aunque Díaz cataloga como "la emergencia nacional de España" ya fue rechazada en el Congreso.

En la misma línea que la vicepresidenta se ha pronunciado coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, quien ha reclamado la aprobación inmediata de un nuevo decreto porque la guerra en Oriente Próximo "sigue teniendo clarísimos efectos en los bolsillos de todas las familias españolas".

Inflación

Hernández ha subrayado que, aunque la inflación se sitúa actualmente en el 3,2%, el conflicto internacional sigue teniendo un impacto en la economía de las familias, especialmente porque los salarios están subiendo en el entorno del 2,9%, es decir por debajo de la inflación que conlleva una pérdida neta de poder adquisitivo para los trabajadores.

Según ha explicado, el nuevo decreto debe recuperar las medidas que han decaído, pero ha enfatizado que debe incluir "nuevas normas en materia de vivienda para evitar que el alquiler o la hipoteca continúen absorbiendo los avances salariales conseguidos.

Hernández ha subrayado la importancia de estas medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias españolas en un contexto de inflación persistente y ha insistido en la urgencia de su implementación.