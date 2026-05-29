La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo pero la subyacente se eleva una décima, hasta el 2,9%

A partir de junio, el Gobierno inicia la desactivación gradual de las rebajas fiscales sobre electricidad, gas y otros combustibles, aunque otras ayudas sectoriales siguen vigentes hasta finales de mes.

El alza de precios se debe en parte al transporte y actividades recreativas, mientras que bajan los precios de vestido y calzado y se estabilizan alimentos y bebidas no alcohólicas.

La inflación subyacente sube una décima y alcanza el 2,9%, lo que indica un encarecimiento estructural de la cesta de la compra.

La inflación general se mantiene en el 3,2% interanual en mayo, igual que en abril y por debajo del dato de marzo.

El escudo fiscal del Gobierno, que caduca este mes de mayo, sigue funcionando. El Instituto Nacional de Estadística (INE) avanza que este mes de mayo los precios han subido un 3,2% interanual. Es decir, que se mantiene el dato de abril y sigue por debajo del de marzo.

Sin embargo, hay ciertos motivos de inquietud. La inflación subyacente sí que ha crecido. Y lo ha hecho una décima, para ponerse en el 2,9%. El INE todavía no proporciona las causas de esta evolución (cabe recordar que lo ofrecido este viernes es un análisis preliminar).

La inflación subyacente mide los precios excluyendo los productos más volátiles, que son la energía y los alimentos no elaborados. Al eliminar estas categorías, permite ver la tendencia real de la economía a largo plazo sin alteraciones temporales.

Un incremento de la inflación subyacente apunta a un encarecimiento estructural de la cesta de la compra de los españoles, no temporal.

De vuelta a la inflación normal (con combustibles y alimentos no elaborados), el INE destaca en un comunicado la influencia al alza del transporte y de las actividades recreativas, deporte y cultura, "cuyos precios descienden menos que en mayo de 2025".

En cambio, bajan los precios de vestido y calzado, "que disminuyen sus precios frente a la subida de mayo del año pasado". Mientras, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se han estabilizado "mientras que en el mismo mes del año anterior subían".

Cabe recordar que, a partir del lunes, el Gobierno desactiva parte de las rebajas fiscales que activó por el conflicto en Irán. Concretamente, inicia la desactivación gradual de las medidas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Medidas

Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio. Por otro lado, las rebajas fiscales sobre los carburantes —tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional— permanecen vigentes hasta el 30 de junio.

También continúan en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico