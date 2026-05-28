Bruselas autoriza a Sánchez activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad para elevar el gasto en Defensa

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su última reunión en mayo con el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis Comisión Europea

Las claves

Las claves Generado con IA Bruselas ha autorizado a España a activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad para excluir el aumento del gasto en Defensa del techo de gasto de la UE. Esta medida permitirá a España incrementar la inversión militar hasta 2028 sin que compute en el límite fiscal, con un máximo del 1,5% del PIB. El Gobierno de Sánchez había rechazado inicialmente la cláusula, pero la petición se justificó por la guerra en Ucrania y la necesidad de reforzar la soberanía europea. La Comisión Europea exige a España información detallada y periódica sobre el gasto en Defensa y advierte que el aumento estructural requerirá políticas para mantener la sostenibilidad fiscal.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aceptado la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de activar con carácter retroactivo la cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de dejar fuera del techo de gasto impuesto por la UE el aumento de la inversión en Defensa aprobada en 2025.

Con esta maniobra, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se garantiza que Bruselas le de un aprobado cuando examine las cuentas públicas de España la semana que viene, al garantizar que el gasto militar no computará a efectos de las reglas fiscales, y evitará así la exigencia de nuevos recortes presupuestarios por parte de la UE.

Aunque el Ejecutivo comunitario recomendó el año pasado a todos los Estados miembros activar la cláusula de escape nacional para movilizar con urgencia hasta 800.000 millones de euros destinados a reforzar la ayuda a Ucrania y blindar la seguridad europea frente a la amenaza de Rusia y el repliegue de EEUU, el Gobierno de Sánchez rechazó inicialmente acogerse a este mecanismo.

La negativa de Moncloa respondía al intento de Sánchez de desmarcarse de la carrera de rearme impulsada por Bruselas y la OTAN y evitar al mismo tiempo un choque con sus socios parlamentarios, abiertamente contrarios al incremento del gasto militar.

De hecho, el presidente español fue el único líder de la OTAN que, tras firmar en la cumbre de La Haya el compromiso de elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, anunció acto seguido que no pensaba cumplirlo y que España se quedaría en el 2%.

Sólo el riesgo de que Bruselas concluyera que España ha incumplido el techo de gasto pactado con la UE ha empujado finalmente a Cuerpo a pedir, y además con carácter retroactivo, la activación de la cláusula de escape.

"En su solicitud, España subraya las repercusiones de la guerra de agresión continuada de Rusia contra Ucrania, que exige un incremento significativo del gasto en defensa. Esta situación constituye una circunstancia excepcional ajena al control de cada Estado miembro", señala el dictamen de Bruselas, que todavía debe ser ratificado formalmente por el Ecofin.

"Además, España destaca la necesidad de que Europa sea más soberana, responsable de su propia defensa y seguridad y mejor equipada para actuar y afrontar de manera autónoma los desafíos y amenazas presentes y futuros", prosigue el texto.

La activación de la cláusula de escape supone que España tendrá margen para seguir aumentando el gasto en Defensa hasta 2028 sin que compute para el techo de gasto, con un límite máximo del 1,5% del PIB. Sin embargo, a diferencia del resto de Estados miembros, el Gobierno de Sánchez no ha comunicado todavía a Bruselas los incrementos que prevé para 2026, 2027 y 2028.

"España reconoce que un gasto en defensa estructuralmente más elevado puede requerir políticas destinadas a preservar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las normas fiscales a medio plazo", señala la Comisión Europea.

Aunque el Gobierno aprobó el año pasado un plan industrial y militar de 10.471 millones de euros, la metodología de Bruselas -mucho más restrictiva que la de la OTAN- apenas reconoce un aumento del gasto en Defensa equivalente a una décima del PIB, unos 1.687 millones de euros, lo que sitúa la inversión militar española en apenas el 1% del PIB. En cambio, la Alianza Atlántica ya da por cumplido el objetivo del 2% comprometido por Sánchez para el año pasado.

"El incremento limitado previsto en los niveles de déficit y deuda derivado de la cláusula nacional de escape, junto con el compromiso de España de aplicar el ajuste necesario para cumplir todos los requisitos del marco fiscal en el próximo plan, garantiza que la sostenibilidad fiscal quede preservada a medio plazo", concluye Bruselas.

La Comisión Europea reclama además al Gobierno de Sánchez que le remita información detallada y periódica sobre la evolución del gasto en Defensa durante los próximos años.