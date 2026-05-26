Ormuz ahoga en costes al comercio mundial: el precio de transportar mercancías en barco se duplica en sólo 3 meses

El Gobierno suspenderá en junio las rebajas fiscales sobre la electricidad y el gas, aunque mantiene la posibilidad de prorrogar las ayudas a los combustibles.

El incremento en los costes de fletes afecta a toda la cadena de suministros, elevando la inflación y el precio de los productos para los consumidores.

El índice SCFI, que mide las tarifas para mover contenedores desde Shanghái, ha pasado de 1.303 a 2.218 puntos desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

El cierre del estrecho de Ormuz ha duplicado el coste del transporte marítimo mundial en menos de tres meses.

Parece que la paz, o algo parecido a ella, está próxima en Oriente Próximo. Estados Unidos e Irán, según las pistas que van dejando caer sus gobiernos se acercan a un acuerdo que permita frenar las hostilidades. Sin embargo, el colapso que sufre el comercio mundial por el cierre del estrecho de Ormuz sigue haciendo estragos en la economía global.

No sólo por los problemas de abastecimiento de determinados productos, como los combustibles y los derivados del petróleo, los fertilizantes y el aluminio. También porque ha disparado el coste del transporte marítimo mundial.

En menos de tres meses, el coste de transportar un contenedor en un barco prácticamente se ha duplicado.

Así lo indica el índice de fletes de contenedores de Shanghái, más conocido por su denominación en inglés: Shanghai Containerized Freight Index o SCFI.

Se trata de un indicador que muestra las tarifas semanales que cuesta mover un contenedor desde Shanghái a alguno de los principales puertos globales, estén en Europa, en el continente americano u Oriente Próximo. Y sirve como indicador de la evolución del coste del transporte comercial marítimo.

Cuando comenzó el conflicto en Oriente Próximo, el SCFI estaba en los 1.303 puntos. En estos momentos, supera los 2.218.

El Baltic Dry Index (conocido por sus siglas BDI), que indica el precio de transportar materias primas sólidas por vía marítima (como carbón, mineral de hierro, granos y acero), también ha experimentado una subida importante. Concretamente, desde el inicio del conflicto, ha crecido más de un 49%.

Aumentos tan abruptos del coste del comercio marítimo tienen un efecto dominó sobre toda la cadena de suministros. Afectando tanto a las empresas que necesitan materias primas para funcionar como a los consumidores finales.

Además, su impacto, como ocurre con la inflación subyacente, tardará en diluirse. Para ello, se tiene que desatascar el tráfico marítimo y el comercio mundial tiene que recuperar su velocidad y normalidad.

Se trata de un fenómeno que ya se dio en varias ocasiones con la irrupción de la Covid y los sucesivos brotes que sufrió China hace unos años. Ello provocó cuellos de botella en la red de transporte marítimo que disparó el precio de enviar contenedores a través del océano.

El resultado, en el caso de guerra de Irán, es un factor que contribuirá a subir la inflación y elevar el precio de la compra de los españoles.

Como ya ha contado este periódico, hay compañías que, tras lo vivido durante la Covid, han optado por contratar seguros que atenúan el impacto de estos incrementos en los fletes. Sin embargo, esto sólo mitiga su efecto. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, empresas que han recurrido a estos productos van a tener que asumir unos incrementos de precio del 6% por lo que llaman el efecto Ormuz.

Cabe recordar que, de media, los analistas prevén que la inflación, y tras el impacto del conflicto, se eleve al 3,1% este 2026. Así lo indica el panel de Funcas, que, con todo, llama a la cautela por la elevada incertidumbre del escenario económico.

Es en este contexto en el que el Gobierno ha aplicado unas importantes rebajas del IVA de la energía. Con todo, dada la moderación de los precios en abril (dos décimas menos respecto a marzo), el Ejecutivo suspenderá las reducciones fiscales de electricidad y gas en junio.

Así lo confirman fuentes del Gobierno, que matizan que no se tiene que aprobar ninguna medida adicional para ello. ¿Y las rebajas fiscales para los combustibles? Continuarán en junio. Y el Gobierno no cierra la puerta a prorrogarlas pasado el 30 de junio. Se trata de algo que se decidirá en las próximas semanas.