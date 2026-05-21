Bruselas mejora al 2,4% el crecimiento de España este año pero alerta de la caída del turismo por la guerra de Irán

El déficit público se mantendrá estable en el 2,4% este año por medidas energéticas y ayudas, mientras que la deuda bajará por debajo del 100% del PIB en 2026.

La inflación en España subirá al 3% en 2026, impulsada por el aumento de los precios de la energía y los servicios, aunque se prevé que se modere al 2,5% en 2027.

El conflicto en Irán y Oriente Próximo supone un riesgo para el turismo español, sector clave que podría verse afectado por la caída de visitantes.

Bruselas eleva al 2,4% la previsión de crecimiento de España para este año, aunque advierte de una desaceleración gradual hasta 2027.

La economía española mantendrá un crecimiento "sólido", aunque "se desacelerará gradualmente" desde el 2,8% registrado en 2025 hasta el 2,4% este año y el 1,9% en 2027, lastrada, entre otros factores, por el "impacto negativo" de la guerra de Irán, según las previsiones económicas de primavera publicadas este jueves por la Comisión de Ursula von der Leyen.

Bruselas mejora en una décima su previsión para España en 2026 respecto al cálculo de noviembre, cuando anticipaba un crecimiento del 2,3%, aunque rebaja también en una décima la de 2027, desde el 2% anterior. Las estimaciones de la Comisión son más optimistas que las del Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé un avance del 2,2% este año y del 2,1% en 2027, y también superiores a las del Fondo Monetario Internacional, que sitúa el crecimiento en el 2,1% y el 1,8%, respectivamente.

La demanda interna seguirá sosteniendo el crecimiento español en 2026 y 2027 gracias al tirón del consumo y la inversión, apoyados en el aumento del empleo, la inmigración y los fondos Next Generation, que encaran su recta final. Por contra, el sector exterior restará crecimiento este año por la debilidad y la incertidumbre sobre las exportaciones.

Pese a ello, Bruselas alerta del riesgo de un golpe al turismo, un sector que ya representa el 12,6% del PIB español, por el impacto del conflicto en Oriente Próximo. "Los principales riesgos a los que se enfrenta la economía están relacionados con un posible debilitamiento de la actividad turística, especialmente por el impacto sobre la llegada de turistas procedentes de destinos de larga distancia debido al aumento de los costes de viaje y otras alteraciones vinculadas al transporte".

"El aumento de las tensiones también podría deteriorar aún más la confianza, provocando un periodo prolongado de cautela por parte del sector privado, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial y al crecimiento del consumo privado", subraya el informe.

La ligera revisión al alza del crecimiento para España contrasta con el recorte generalizado aplicado por la Comisión Europea al resto de Estados miembros de la UE por el impacto de la guerra de Irán y el encarecimiento de la energía. Bruselas reduce a la mitad su previsión para Alemania, del 1,2% al 0,6%, y avisa además de que el déficit alemán se disparará hasta el 3,7% este año y el 4,1% en 2027, claramente por encima del límite del 3% que fija el Pacto de Estabilidad.

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En Italia, la Comisión recorta tres décimas su previsión de crecimiento, del 0,8% al 0,5%, mientras que Francia apenas avanzará un 0,8%, una décima menos de lo previsto en noviembre. Entre las grandes economías de la UE, Polonia seguirá liderando el crecimiento, con un avance del 3,5% este año y sin cambios en las estimaciones de Bruselas. En el conjunto de la eurozona, la actividad prevista cae al 0,9% este año y al 1,2% en 2027, frente al 1,2% y el 1,4% estimados anteriormente.

En cuanto a la inflación, Bruselas avisa de que en España repuntará del 2,7% registrado en 2025 al 3% de media este año, impulsada por el fuerte aumento de los precios de la energía y su traslado gradual a los alimentos y los productos industriales.

A ello se sumarán las persistentes presiones inflacionarias sobre los servicios, lo que mantendrá elevada la inflación subyacente durante los próximos trimestres y a lo largo de 2027. Pese a ello, la inflación general se moderará hasta el 2,5% el próximo año a medida que se relajen gradualmente las tensiones sobre los precios energéticos.

Pese a que caerá por debajo del 10% por primera vez desde 2008, España se mantiene como el segundo país de la UE con mayor tasa de paro (9,9% este año y 9,6% en 2027), solo superado por Finlandia. "Tras el sólido comportamiento registrado en los últimos años, se prevé que el mercado laboral pierda dinamismo, en línea con la desaceleración gradual del crecimiento económico durante el periodo analizado".

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"La tasa de paro mantendrá su tendencia descendente, aunque a un ritmo más lento que en el pasado, ya que el crecimiento del empleo se moderará más rápidamente que el aumento de la población activa", dice el informe.

Por su parte, el déficit público no se reduce en absoluto este año (se mantiene estable en el 2,4%) debido al paquete de medidas aprobado por Sánchez para amortiguar la subida de la energía, cuyo coste asciende al 0,3% del PIB. A ello hay que sumar las ayudas para las inundaciones en Andalucía y Extremadura, cuyo coste asciende también al 0,3% del PIB.

"En conjunto, la evolución positiva de los ingresos permitirá compensar los distintos paquetes de medidas", dice la Comisión. En 2027, el déficit bajará al 2% al expirar la mayoría de estas ayudas y mantenerse el aumento de los ingresos procedentes de impuestos directos y cotizaciones a la seguridad social.

"Estos factores compensarán con creces el incremento del gasto en defensa, los pagos de intereses y las pensiones", señala el informe.

La ratio de deuda sobre PIB seguirá descendiendo hasta el 99,6% en 2026, situándose por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a que el crecimiento del PIB nominal superará el coste del servicio de la deuda. En 2027, la deuda continuará reduciéndose (98,9%), apoyada en el crecimiento del PIB y en la disminución del déficit.