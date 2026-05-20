La UE alcanza un acuerdo provisional para ultimar el pacto arancelario con EEUU tras las amenazas de Trump

Ursula von der Leyen y Donald Trump, durante la firma del acuerdo arancelario de julio de 2025 en Turnberry Comisión Europea

Las claves

Las claves Generado con IA La UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para eliminar aranceles a productos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump. El pacto concede prioridad a productos agrícolas de EE.UU., como aceite de soja y langosta, y rebaja aranceles a los coches fabricados en ese país. El acuerdo incluye salvaguardias para la UE, permitiendo suspender las concesiones si EE.UU. no cumple su parte y establece una caducidad para marzo de 2028. El objetivo es evitar una subida de aranceles por parte de Trump y ofrecer un marco más estable para las relaciones comerciales transatlánticas.

La Unión Europea ha dado el primer paso para avanzar con el acuerdo arancelario pactado con Donald Trump.

Este miércoles, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han consensuado las bases de la norma que busca eliminar los aranceles de importación sobre los productos estadounidenses, tras las presiones del mandatario republicano para materializar el pacto comercial alcanzado el pasado julio.

El texto final recoge también una concesión de prioridad de acceso a distintos productos agrícolas provenientes de EEUU, como el aceite de soja, así como de algunos productos marinos, como la langosta. Además, incluye una importante rebaja arancelaria a los coches fabricados en el país.

El acuerdo interno contiene, asimismo, salvaguardias en caso de que Trump incumpla su parte del pacto.

Se trata del primer paso para intentar evitar que la Administración Trump imponga aranceles más altos sobre los productos importados desde el bloque comunitario, que el pacto los congelaría en un 15%, o los añada sobre otros productos.

📌 DEAL



The @EUCouncil and @Europarl_EN have just reached a provisional agreement on two regulations enacting the EU’s tariff reductions set in the EU-US Joint Statement.



The agreement aims at:

✅ enhancing a stable and predictable trade relationship

✅ ensuring robust… pic.twitter.com/bYLfBbl59j — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) May 20, 2026

Ahora, el bloque debería cumplir con el plazo fijado por Trump para el 4 de julio, y se espera una votación final de aprobación en el Parlamento Europeo a mediados de junio.

El presidente de Estados Unidos avisó ya el pasado 7 de mayo, en una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que daba de plazo a la Unión Europea hasta el 4 de julio para cumplir los términos del pacto arancelario o, de lo contrario, los aranceles "subirían inmediatamente a niveles mucho más altos".

Esta luz verde por parte del Consejo y del Parlamento no ha llegado hasta 10 meses después de que Trump y Von der Leyen acordaran una tregua bajo las normas comerciales de Trump.

Y es que, aunque las negociaciones dentro del bloque no han cesado, el acuerdo interno se bloqueó por el rechazo del Parlamento a los deseos expansionistas de Trump, concretamente por su intención de anexionar Groenlandia a EEUU, así como por las amenazas del inquilino de la Casa Blanca a varios países de la UE por sus posturas contrarias a sus ideas y objetivos.

También se paralizó en el momento en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario.

Además, los europarlamentarios exigieron salvaguardias más estrictas, incluida una "cláusula de activación" según la cual la UE solo reduciría los aranceles cuando Estados Unidos cumpliera su parte del acuerdo, la posibilidad de suspender el acuerdo si Estados Unidos incumplía los términos y una "cláusula de caducidad" para poner fin a las concesiones arancelarias de la UE el 31 de marzo de 2028.

"Me enorgullece anunciar que Europa ha evitado una escalada perjudicial de las tensiones comerciales transatlánticas y ha protegido a las empresas europeas, las inversiones y millones de empleos a ambos lados del Atlántico", ha señalado Zeljana Zovko, la principal negociadora comercial del grupo del Partido Popular Europeo para el acuerdo con Estados Unidos, en una publicación de X en la que anunciaba el acuerdo.

"Se espera que el acuerdo proporcione un marco más estable para las relaciones comerciales entre la UE y EEUU, al tiempo que deja margen para seguir debatiendo cuestiones pendientes, en particular en el sector del acero y el aluminio", ha declarado el Partido Popular Europeo.