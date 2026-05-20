Bruselas replica al Parlamento que no ve irregularidades en que Sánchez usara fondos NextGen para pensiones

El informe del Tribunal de Cuentas generó polémica en Alemania y Países Bajos, aunque ambos gobiernos insisten en que la supervisión compete a la Comisión Europea.

El uso de fondos NextGen para pensiones no es elegible según el plan de recuperación, pero se permite una gestión temporal de la liquidez por parte de los Estados miembros.

Bruselas niega irregularidades en la operación y afirma que se exige el cumplimiento de todos los requisitos para proteger el dinero europeo.

La Comisión Europea avala que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizara temporalmente hasta 10.000 millones de euros de fondos Next Generation para pagar pensiones.

La Comisión de Ursula von der Leyen avala que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizara de forma temporal hasta 10.000 millones de euros de fondos Next Generation para pagar pensiones, tal y como ha destapado el Tribunal de Cuentas español.

El Ejecutivo comunitario ha respondido a la petición de explicaciones por parte del Parlamento Europeo negando que exista irregularidad alguna en esta operación presupuestaria y subrayando que "exige siempre el pleno cumplimiento de todos los requisitos para proteger el dinero de los contribuyentes europeos".

En una carta conjunta adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL-Invertia, el presidente de la comisión de Control Presupuestario, el democristiano Andreas Schwab, y el eurodiputado verde Daniel Freund, ponente del informe de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2024, habían exigido a Bruselas que justifique si las operaciones realizadas por Sánchez "fueron legales y compatibles con el reglamento del fondo de recuperación".

"Estos fondos son, por ley, fondos europeos y dinero de los contribuyentes europeos, no una cuenta de reserva para maniobras presupuestarias nacionales. Por ello, el Parlamento, y en particular la comisión de Control Presupuestario, exigirá total claridad", dijo Schwab en declaraciones a este periódico.

"La Comisión es consciente de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre las cuentas generales del Estado para el ejercicio 2024, en particular su conclusión de que las bases jurídicas de ciertas transferencias presupuestarias (el uso de fondos NextGen para pensiones) deberían haber estado más sólidamente justificadas", señala la misiva de respuesta de Bruselas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

"La cuestión de si las transferencias internas dentro del presupuesto nacional de España cumplieron con todas las normas aplicables según su legislación presupuestaria es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna. En cualquier caso, no pone en entredicho el uso legal de los fondos NextGen conforme al derecho de la UE", prosigue la carta, que está firmada por el vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto; y los comisarios de Economía, Valdis Dombrovskis, y de Presupuestos, Piotr Serafin.

"Cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada de forma exhaustiva y transparente. La Comisión verificó que los hitos y objetivos pertinentes habían sido cumplidos antes de realizar los desembolsos correspondientes", subrayan Fitto, Dombrovskis y Serafin.

"Conviene además aclarar que el plan de recuperación y resiliencia de España no contiene ningún hito ni objetivo que prevea el uso de fondos de la UE para cubrir gastos de pensiones, ya que estos no son elegibles en el marco del fondo de recuperación", apunta la misiva.

En una rueda de prensa la semana pasada, Fitto ya explicó que "aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para los fondos NextGen, podría ser posible que los Estados miembros utilizaran temporalmente parte de la liquidez procedente de los desembolsos del fondo de recuperación para cubrir otros gastos presupuestarios".

"Estos casos de operaciones de gestión presupuestaria por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión verifica claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses", zanjó el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas.

El informe del Tribunal de Cuentas ha generado una enorme polémica en Alemania y en Países Bajos, que lo esgrimen como argumento para justificar su oposición a los eurobonos y a una nueva edición de los fondos Next Generation, que caducan este año.

En respuesta a las preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia, tanto el Gobierno alemán como el holandés rechazan valorar la actuación del Gobierno de Sánchez y subrayan que corresponde a la Comisión Von der Leyen controlar que los fondos Next Gen se hayan usado correctamente.

"No nos corresponde pronunciarnos sobre esta cuestión. Corresponde a España garantizar que los fondos europeos de recuperación se gasten correctamente una vez alcanzados los hitos y objetivos. Corresponde a la Comisión Europea velar por que así sea", ha dicho a este periódico un portavoz del ministerio de Finanzas holandés.