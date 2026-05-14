El Partido Popular inicia el trámite para que el Parlamento impugne la ejecución presupuestaria de 2024

El PP destaca el aumento de la desigualdad y la pérdida de competitividad en España, así como una mayor carga fiscal sobre las familias trabajadoras respecto a la media de la OCDE.

España ha ejecutado solo el 43,8% de los fondos Next Generation asignados, muy por debajo de otros países como Italia.

El PP denuncia el uso de fondos europeos Next Generation para pagar pensiones sin aprobación parlamentaria y acusa al Gobierno de "fraude democrático" por prorrogar presupuestos.

El Partido Popular ha iniciado el trámite parlamentario para que el Parlamento analice e impugne la ejecución presupuestaria de 2024.

El Partido Popular (PP) ha presentado una solicitud parlamentaria para que de manera urgente la comisión mixta del Congreso y el Senado aborde y analice la última Cuenta General del Estado (CGE) que publicó hace unos días el Tribunal de Cuentas.

Con ello, los populares activan el trámite parlamentario para que el Congreso y el Senado analicen la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2024.

En un encuentro con los medios de comunicación, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha indicado que el objetivo es devolver al parlamento la capacidad de fiscalizar las cuentas públicas y que "recupere su función presupuestaria".

Ha indicado además que al no poder constituirse la comisión de presupuestos -porque no se ha presentado ningún PGE formalmente- estamos ante la primera vez que el Parlamento podrá pronunciarse respecto de las cuentas durante toda esta legislatura.

Si el PP consigue que la comisión mixta analice formalmente la última Cuenta General -creen que tienen los apoyos y las mayorías necesarias- deberá emitir un dictamen (aprobándolas o rechazándolas) y emitiendo propuestas de resolución que deberán ser validadas y discutidas en el pleno del Senado y el Congreso.

De esta manera, el PP busca compensar la "anomalía" y el "fraude democrático" que significa estar tres años con presupuestos prorrogados y con ningún PGE discutido, ni aprobado en esta legislatura.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha insistido además en que buscan frenar el absoluto descontrol de las cuentas públicas aupado por unas prórrogas presupuestarias que se sustentan en un mandato temporal para ajustar las cuentas en 2023 ante situaciones de emergencias.

En el PP indican que por esta vía el Gobierno se "autootorga" una flexibilidad pensada para la pandemia y que esto incita a la ingeniería contable y presupuestaria.

Por tanto, consideran que se hace un mal uso de la flexibilidad usando renglones presupuestarios para fines que no estaban previstos. En definitiva, advierten de que no tenemos presupuesto al no tener control de las cuentas públicas del legislativo

Se refieren, por ejemplo, a los 2.300 millones de fondos europeos Next Generation que el Tribunal de Cuentas detectó que se habían destinado en 2024 para pensiones y claves pasivas. Y todo ello, "sin ninguna aprobación parlamentaria", han dicho.

Es así como en el PP han explicado que la única vía que les ha quedado es buscar la enmienda y la impugnación de los PGE a posteriori, con un efecto práctico acotado, pero una "relevancia política de muy alto nivel", han dicho los populares.

¿Y por qué la ejecución presupuestaria de 2024? Porque son los primeros de los tres años prorrogados y los primeros de los que se ha hecho un balance por parte del Tribunal de Cuentas.

En la comparecencia de este jueves, Nadal ha comentado además los últimos datos de la Comisión Europea, respecto de la ejecución de los fondos europeos Next Generation y que dejan a España en el séptimo lugar por la cola en reparto de estos recursos. Nuestra ejecución al 31 de diciembre de 2025 es de apenas el 43,8% del dinero asignado.

Fondos europeos 'Next Generation'

Si consideramos las expectativas de los cuatro meses que quedan por delante en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el PP "España ha desaprovechado la mayor oportunidad de inversión financiada con fondos europeos de su historia".

Respecto de nuestros vecinos, Italia -junto con España uno de los primeros receptores- ha ejecutado un 56% y, en opinión del PP, porque sí solicitó 60.938 millones en préstamos y diseñó y ejecutó en paralelo transferencias y préstamos. Al contrario, España renunció a 60.000 millones de estos créditos.

En relación a las carencias de la economía española indican que siguen pasando por nuestra pérdida de competitividad. El PP ha vuelto a recordar que mejoramos un punto en 2025 en cuanto a renta per cápita, del 91 al 92%, pero seguimos ocho puntos por debajo de la media europea.

Es así como, en perspectiva desde 2017, la economía española ha pasado de estar en el 93% de la renta per cápita europea al 92% en 2025: no hay convergencia real con la UE, sino estancamiento relativo tras el fuerte deterioro de 2020.

Aumenta la desigualdad

Desde mayo de 2025, indican que el IPC de España se mantiene de forma persistente por encima de la eurozona, lo que supone una pérdida de competitividad vía diferencial de inflación.

Además, la desigualdad ha ido en aumento. La política de sostenimiento de rentas no tiene en cuenta a las familias con hijos, "si quitamos las transferencias a los pensionistas es uno de los países que menos corrige la desigualdad", ha dicho el PP.

"El resultado es un sistema con menor capacidad para corregir pobreza en población activa, hogares con hijos y hogares vulnerables", ha indicado Nadal en el encuentro con la prensa.

Finalmente, han dicho que España redistribuye peor y, además, grava más el trabajo y a las familias trabajadoras. La OCDE sitúa a España con una cuña fiscal del 41,4% para un trabajador medio soltero, frente al 35,1% de media OCDE.

Es así como, indican, para una familia con un sustentador y dos hijos, la "cuña fiscal" española es del 36,8%, frente al 26,2% OCDE: 10,6 puntos más.