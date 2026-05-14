La AIReF rebaja su previsión de PIB en 2026 al 2,2% y avisa de "inconsistencias" en las previsiones del Gobierno

Las previsiones de la AIReF anticipan una desaceleración del crecimiento económico, con un PIB del 2% en 2027 y 1,9% en 2028, y riesgos a la baja por conflictos internacionales.

La AIReF advierte que España no cumplirá las reglas fiscales europeas y será necesario un ajuste del gasto público cercano a un punto del PIB hasta 2028.

La Autoridad critica al Gobierno por no actualizar sus previsiones macroeconómicas, alegando que la incertidumbre geopolítica no es justificación suficiente.

La AIReF rebaja su previsión de crecimiento del PIB para 2026 al 2,2%, alineándose con las estimaciones del Gobierno.

Rapapolvo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las previsiones macroeconómicas que el Gobierno envió a la Comisión Europea en el Informe de Progreso Anual, cerrado el último día de abril.

El ente ha rebajado su previsión de crecimiento de PIB en una décima, hasta el 2,2%, un pronóstico que, en cualquier caso, coincide con las previsiones del Gobierno.

Sin embargo, la Autoridad afea que el Gobierno no haya actualizado sus previsiones macroeconómicas con el argumento de la incertidumbre geopolítica. Y, por ello, considera que son "inconsistentes".

"La incertidumbre no puede ser argumento suficiente para no actualizar previsiones económicas", critica Esther Gordo, directora de Análisis Económico de la Autoridad. "Es más necesario que nunca hacer estas previsiones".

Además, la Autoridad avisa de que España no cumplirá las reglas fiscales europeas en los próximos años. Por ello, apunta que va a ser necesario un ajuste en el gasto público de casi un punto del PIB hasta 2028. Y todo ello pese a que el Gobierno aplicará la clausula de escape del gasto en Defensa. Es decir, que no se tiene en cuenta el aumento de inversión en esta partida al que se ha comprometido España.

De hecho, la AIReF alerta de que tanto el Estado como las comunidades autónomas cumplirán con las reglas de gasto.

Por otro lado, y con horizonte de futuro, la AIReF ha revisado el crecimiento del PIB al alza, aunque seguirá desacelerando en los próximos años. La entidad prevé que la economía crezca un 2% en 2027 y un 1,9% en 2028.

Sin embargo, la previsión es que el crecimiento del PIB acabe bajando al 1,7% en 2030. Todo ello sujeto a importantes riesgos a la baja, principalmente, por los "conflictos bélicos activos".

La AIReF, por otro lado, insiste en que el déficit público de 2026 se elevará al 2,6% del PIB, debido a las medidas adoptadas por la guerra en Irán. Y que en 2027 (si el conflicto se desvanece), se reduciría al 2,2% del PIB.