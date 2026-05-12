La inflación de Estados Unidos subió al 3,8% en abril, máximos desde mayo de 2023

Aunque la inflación anual se aceleró, el avance mensual se moderó al 0,6% en abril, frente al 0,9% registrado en marzo.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también aumentó al 2,8% anual en abril.

El incremento se debe principalmente al aumento del precio de la energía, que creció un 17,9% anual, y de los alimentos, que subieron un 3,2%.

La inflación en Estados Unidos subió al 3,8% interanual en abril, el nivel más alto desde mayo de 2023.

La tasa de inflación de Estados Unidos se aceleró el pasado mes de abril hasta el 3,8% interanual, medio punto porcentual más que en marzo. Se trata, además, de la mayor subida de los precios desde mayo de 2023.

El incremento se explica por el impacto en los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo recogidos por Europa Press.

En concreto, en abril el coste de la energía se disparó un 17,9% anual, frente al 12,5% de marzo, mientras que el precio de los alimentos se encareció un 3,2% respecto del mismo mes del año anterior, medio punto porcentual más que en marzo.

La tasa del 3,8% es una décima superior a la esperada por los analistas. Los expertos habían anticipado un incremento, pero sólo hasta el 3,7%.

De este modo, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, subió en abril al 2,8% anual, dos décimas por encima del dato de marzo.

No obstante, en la comparación intermensual, la inflación se moderó al 0,6% en abril frente al 0,9% de marzo, con un encarecimiento mensual del 3,8% de la energía, tras la subida del 10,9% en el mes anterior, mientras que el precio de los alimentos subió un 0,5%, después de mantenerse estable en marzo.