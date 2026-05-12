Chris Bryant, secretario de Comercio de Reino Unido: "Buscamos pactos con la UE en acero y producción de coches"

El gobierno británico defiende la reforma del comercio mundial y busca un sistema más justo y adaptado a la economía digital, liderando propuestas en la OMC.

Bryant destaca la importancia de España como socio comercial y aboga por una mayor integración en las cadenas de suministro de coches y productos industriales.

Chris Bryant, secretario de Comercio británico, busca acuerdos con la UE para evitar aranceles en sectores clave como el acero y la automoción.

Chris Bryant (Cardiff, 1962) tiene claro el camino para enmendar el Brexit. Y para ello, cree que Reino Unido puede ser un importante socio comercial de la Unión Europea (UE) en medio de la amenaza arancelaria y con la economía sufriendo conflictos globales como la guerra en Irán.

El secretario de Estado de Comercio de Reino Unido y miembro del gobierno del laborista, Keir Starmer, hizo un alto en su visita relámpago a Madrid para charlar con EL ESPAÑOL-Invertia en el marco de su gira por los principales países de la UE para recabar apoyos en sus prioridades más inmediatas.

Un viaje para tender puentes con los Estados miembros y con Bruselas para cerrar las brechas regulatorias en torno a la industria del acero y de la cadena de suministro de coches. Un giro europeísta que Starmer confirmó este mismo lunes diciendo que Reino Unido quiere "estar en el centro de Europa".

Es así como Bryant manifestó que Reino Unido es un firme defensor de una reforma del comercio mundial que impulse un sistema más justo, libre y adaptado a la realidad de la economía digital. Unión Europea, Estados Unidos y China. Estas son sus reflexiones.

¿Cuál es el estado actual de las relaciones comerciales entre Reino Unido y España?

Son relaciones realmente muy íntimas. En el Reino Unido tenemos al Santander como uno de los bancos más importantes y a Iberdrola como uno de los mayores inversores. Del mismo modo, hay cada vez más productos españoles en nuestras mesas. Todo el mundo come chorizo y además sabemos pronunciarlo correctamente (risas). España es nuestro séptimo destino para el comercio internacional y ha crecido casi un 10% en el último año, prácticamente el único país donde se ha producido una mejoría.

¿En medio del conflicto de Irán y la guerra arancelaria, cuál es la hoja de ruta más inmediata de Reino Unido?

Tenemos dos grandes asuntos. El problema del acero y la cadena de suministro de coches. En el primero de los casos, con España compartimos un intercambio comercial de 620 millones de euros. Además, sabemos que hay mucha sobrecapacidad de acero en todo el mundo, por ejemplo, con lo que viene desde China. Lo que ha generado conflictos con la producción de acero en toda Europa.

¿Se trata de ir de la mano de Europa?

Exactamente, la Unión Europea está pensando en nuevos aranceles para países fuera de la Unión Europea. Y nosotros estamos pensando en hacer lo mismo para ayudar a nuestra producción de acero. Lo que decimos es que no somos el problema para Europa y Europa no es el problema para Reino Unido y por ello estamos negociando pactos para que estemos exentos mutuamente de eventuales subidas. Y por eso estamos aquí, para ver si España nos puede echar una mano.

¿Y las cadenas de suministro de coches?

Entre Reino Unido y España hay un enorme intercambio comercial de coches y de industria de componentes. Por otro lado, ahora hay un debate para crear un 'Made in Europe' para los coches que solo se aplicaría a productos que fueron fabricados en la Unión Europea. Creemos que eso es un error. Sería mejor aplicar eso a toda Europa, incluyendo al Reino Unido porque somos una parte importante de la cadena de suministro.

¿Europa ha vuelto a ser una prioridad para el comercio de Reino Unido?

Casi la mitad de nuestro comercio internacional es con Europa y con la Unión Europea. Ya han pasado diez años del referéndum del Brexit y hemos visto cómo empresas de diferentes sectores tienen negocios aquí en España y en otros países de la UE. Pero para que su negocio funcione en España y en la UE, pero además en Reino Unido tienen que cumplir dos conjuntos de regulaciones distintas. Lo que es una locura y cuesta además muchos millones de euros. Por eso estamos buscando maneras de abrir nuestras relaciones comerciales.

¿Es hora de enmendar el Brexit?

Estamos trabajando en sectores como la alimentación y la agricultura y creo que podemos cerrar acuerdos que se completarán a finales del verano de este año entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero necesitamos hacer lo mismo con muchos otros sectores. El gobierno anterior al nuestro desarrolló el Brexit de una manera muy, muy equivocada. Personalmente, yo siempre pensé que fue una mala idea. La promesa siempre fue un comercio sin tensiones con la Unión Europea. Pero ahora tenemos muchísimas más tensiones, tantas que da miedo.

¿Cuál es el estado actual de las relaciones con Estados Unidos?

Estados Unidos siempre ha sido un gran aliado del Reino Unido. Y no solo porque hablemos el mismo idioma, sino porque también compartimos relaciones en todos los ámbitos, incluyendo la defensa. También son nuestro mayor socio comercial como país individual, así que, por supuesto, nos importa nuestra relación con Washington. Estamos en el proceso de seguir negociando elementos de nuestro nuevo acuerdo económico. Algunas cosas ya se han acordado, como en acero, coches, incluso el whisky, pero todavía estamos en el proceso para cerrar otros puntos igualmente importantes.

El secretario de Comercio de Reino Unido, Chris Bryant, durante su entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Sara Fernández (EL ESPAÑOL)

¿Cómo mira Reino Unido a China?

Aquí tenemos lo que yo lo llamaría una relación de "ojos abiertos". Sabemos que hay cosas en las que podemos cooperar y estamos trabajando en expandir las oportunidades de las empresas británicas en el sector de servicios en China. Estamos teniendo avances en este sentido. Por otro lado, estamos en desacuerdo en cuestiones como los derechos humanos o, desde el punto de vista comercial, el exceso de producción de acero. Y en tercer lugar, hay otras áreas donde sabemos que podemos competir porque simplemente somos mejores, ya sea servicios legales o liderazgo en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nuestro objetivo es mantener el equilibrio entre estos tres ámbitos.

¿Cuál es la posición del Reino Unido entre las tensiones comerciales de Estados Unidos, China y la UE?

Es verdad que somos distintos a todos. Somos casi parte de la Unión Europea, somos miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) -el acuerdo comercial con doce economías de Asia-Pacífico-; y tenemos relaciones fuertes con los Estados Unidos, aunque somos diferentes. Lo más importante para mí es que, creemos y siempre hemos creído, en que el comercio es libre y justo. El comercio tiene que ser siempre libre.

Pero es difícil mantener una posición en medio de la guerra comercial actual...

Por supuesto que no queremos grandes aranceles y creemos que es mejor que si yo tengo leche y tú tienes huevos y él tiene harina podemos hacer tortitas si trabajamos juntos. Pero este objetivo no se puede conseguir a menos que comerciemos juntos. Creemos en que el libre comercio puede ser la solución para que los países más pobres del mundo tengan una oportunidad y para que las grandes economías no fijen las reglas para todos los demás.

¿Y en este aspecto puede Reino Unido ejercer un liderazgo comercial?

Sí, creemos que es importante que como un país un poco distinto y que tiene buenas relaciones con todos los bloques ofrezca un poco de liderazgo en este momento. Por eso estamos diciendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que necesitamos un sistema de reglas comunes para todos, pero tenemos que reformar ese sistema porque lo último que cambiamos lo hicimos en 1980. Y muchas cosas han variado desde entonces. Vivimos en un mundo digital y casi no tenemos acuerdos de comercio digital en el mundo. Por eso estamos a favor de un sistema de reglas, pero con profundas reformas.