Bruselas interroga al Gobierno sobre por qué usó fondos 'Next Generation' para pagar pensiones en 2024

La mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas han emitido votos críticos, señalando la falta de fundamento jurídico en el uso de estos fondos para gasto corriente.

El Gobierno niega haber utilizado los fondos Next Generation para abonar pensiones y asegura que este asunto no se está tratando con la Comisión Europea.

Bruselas ha solicitado explicaciones al Gobierno español sobre el destino de estos fondos, mientras revisa la información en contacto con las autoridades españolas.

El Tribunal de Cuentas ha alertado sobre el uso de 2.389 millones de euros de fondos Next Generation para pagar pensiones en 2024, lo cual está prohibido por el reglamento europeo.

El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma sobre el uso que está haciendo el Gobierno de los fondos Next Generation entregados por la Comisión Europea. Su informe sobre la contabilidad del Estado ha desvelado que el Gobierno desvió 2.389 millones en ayudas europeas a pagar pensiones. Algo que el reglamento europeo prohíbe y por lo que Bruselas ya ha preguntado al Gobierno.

"Ahora mismo estamos revisando toda la información y estamos en contacto con las autoridades españolas al respecto", indican fuentes de la Comisión, consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia sobre los hallazgos del Tribunal de Cuentas.

Lo cierto es que el informe del órgano fiscalizador español se ha conocido en un momento clave. De forma independiente y en paralelo, la Comisión Europea está escrutando desde hace semanas qué uso hace España de los fondos Next Generation.

Según ha podido saber este periódico, se trata de una auditoría regular y programada de antemano.

Desde el Gobierno, niegan los argumentos de que se hayan usado fondos Next Generation para abonar pensiones. Y, consultados por este periódico, desde el Ministerio de Hacienda afirman que este asunto no se está tratando con la Comisión Europea.

Como ya contó este periódico, el Tribunal de Cuentas avisa de que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los Next Generation para pagar gasto público relacionado con las pensiones en 2024.

Concretamente, según recoge el correspondiente informe, se emplearon para dotar las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas.

Para el Tribunal de Cuentas, este uso de los fondos es una "incidencia" cuyos fundamentos jurídicos "deberían haber quedado mejor justificados".

Más allá de las modificaciones reglamentarias que se hagan, cabe recordar que los fondos Next Gen no pueden emplearse para gasto corriente, como son las pensiones o los sueldos de los funcionarios.

Las votaciones particulares del Tribunal de Cuentas son todavía más duras. De hecho, la mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas han emitido votos particulares contra esta cuestión y han sido críticos al respecto.

Se trata de Javier Morillas, Isabel Fernández Torres, José Manuel Otero, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Helena Hernáez. Sus votos particulares cargan contra el uso de fondos Next Gen para gasto corriente.

Consideran que los fundamentos jurídicos que alega el Gobierno para este movimiento, en plena prórroga presupuestaria, "carecían de fundamento y respaldo jurídico". O que el invocado "era inadecuado y, por tanto, indebidamente aplicado".