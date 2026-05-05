El Tribunal de Cuentas cuestiona que el Gobierno usara 2.300 millones de los fondos 'NextGen' para pagar pensiones

El Tribunal detecta varias sobrevaloraciones e infravaloraciones contables en la Cuenta General del Estado de 2024, aunque aprueba la contabilidad estatal con salvedades.

El informe señala un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social de 106.138 millones de euros, cubierto por préstamos y transferencias.

Estos fondos europeos se destinaron a pensiones de Clases Pasivas y a complementos de pensiones mínimas, algo que no está permitido para gasto corriente.

El Tribunal de Cuentas advierte que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los fondos Next Generation para pagar pensiones.

El Tribunal de Cuentas ha revisado la contabilidad del Estado correspondiente a 2024, año en el que no se aprobaron presupuestos y el Gobierno tuvo que recurrir a la prórroga presupuestaria. Esto llevó al Ejecutivo a aplicar modificaciones presupuestarias para poder adaptar las cuentas.

Y varias de ellas tuvieron que ver con los fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia pactado con la Comisión Europea. De hecho, el órgano fiscalizador avisa de que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los 'Next Generation' para pagar gasto público relacionado con las pensiones.

Concretamente, según recoge el correspondiente informe, se emplearon para dotar las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas.

Para el Tribunal de Cuentas, este uso de los fondos es una "incidencia" cuyos fundamentos jurídicos "deberían haber quedado mejor justificados".

Más allá de las modificaciones reglamentarias que se hagan, cabe recordar que los fondos Next Gen no pueden emplearse para gasto corriente, como son las pensiones o los salarios de los funcionarios.

El órgano, además, hace énfasis en los números rojos de la Seguridad Social. Particularmente sobre el patrimonio neto negativo, que alcanza los 106.138 millones de euros y que el Estado ha cubierto con préstamos y transferencias corrientes.

El Tribunal de Cuentas alerta de más errores o carencias en la Cuenta General del Estado de 2024. Avisa de que "el resultado presupuestario está sobrevalorado en 4.090 millones de euros por incorrecta imputación temporal de las operaciones".

Carencias

De hecho, "quedan pendientes de reconocer obligaciones por 5.366 millones y derechos por 2.021 millones de euros" en los cálculos del Ejecutivo. Y el resultado económico patrimonial está "sobrevalorado" en 1.695 millones.

Por otro lado, existe también una "sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios de la Administración General del Estado (AGE) por 11.263 millones de euros". Pero también una "infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, del SEPE y del Fogasa por 2.644 millones" que la compensa parcialmente.

A esto se suma una "infravaloración de los deudores por falta de registro de los intereses de demora en las deudas por cotizaciones sociales, por 781 millones".

Pese a estas críticas, el Tribunal de Cuentas aprueba la contabilidad estatal, puesto que "presenta fielmente la situación económica, financiera y patrimonial". Excepto por las críticas y salvedades señaladas. Que no son pocas.