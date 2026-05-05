Los ingresos tributarios se disparan y suben casi un 12% tras el inicio de la guerra en Irán

El IRPF subió un 7,5%, mientras que el Gobierno no prevé ajustar este impuesto a la inflación, generando ingresos extra.

El IVA creció un 10,4% y fue uno de los impuestos que más aumentó en marzo, aunque el impacto total de la guerra se reflejará en datos posteriores.

El conflicto en Irán ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, disparando el precio de los combustibles y afectando la recaudación fiscal.

Los ingresos tributarios en España alcanzaron 73.950 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un aumento del 11,7% respecto al año anterior.

Los ingresos fiscales van de récord en récord en este 2026. El pasado mes de marzo no fue diferente. Los datos de la Agencia Tributaria indican que la recaudación alcanzó en el primer trimestre del año los 73.950 millones de euros, un 11,7% más que en 2025.

La evolución de la recaudación está señalada por la guerra en Irán, que comenzó a finales de febrero. Marzo fue el primer mes totalmente marcado por el conflicto, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz. Y, por ello, se ha disparado el precio de los combustibles.

En este contexto, el IRPF subió sólo un 7,5%, y se quedó en los 38.451 millones de euros en el primer trimestre del año. En el corto plazo, esta figura tributaria no suele estar tan beneficiada por los precios.

Los ingresos por impuestos se disparan más aún tras la guerra en Irán.

Pero a largo plazo, la cosa cambia. Sólo en 2025, el Gobierno ingresó más de 2.200 millones de euros extra por no adaptar el IRPF a la evolución de la inflación. De ahí que no vaya a hacerlo tampoco en el futuro, tal y como ha confirmado a la Comisión Europea.

En cambio, el IVA se disparó y elevó un 10,4% sus ingresos, poniéndose en los 31.569 millones. De hecho, sólo en el mes de marzo, la recaudación del IVA se disparó al 12,5% interanual y fue una de las figuras tributarias que más creció.

El IVA es el impuesto que se paga cuando se consume algún alimento, servicio o producto. Y su recaudación suele crecer motivada tanto por el aumento del consumo como de los precios, tal y como refleja la inflación de los últimos meses.

¿Pero todo esto se debe a la guerra en Irán? Tiene algo que ver, pero todavía no demasiado. Los datos del IVA de marzo lo que reflejan, en realidad, es el consumo de febrero dado que las empresas tardan en torno a un mes en presentar y pagar este impuesto.

Por tanto, el reflejo del conflicto del Golfo Pérsico se notará, sobre todo, en la estadística que dará a conocer la Agencia Tributaria sobre el IVA del mes de abril.

Lo mismo ocurre con el impuesto a los Hidrocarburos. "Los resultados de marzo son del devengo de febrero sin que puedan recoger de ninguna manera el impacto de las bruscas subidas de precios en gasolinas y gasóleos que se dieron a raíz del conflicto bélico", admite la propia Agencia Tributaria en su informe.

Además, cabe recordar que las medidas de alivio fiscal aprobadas por el Gobierno no se activaron hasta finales de marzo. Por tanto, el efecto de la subida de precios ocasionada por el conflicto en Oriente Próximo en los impuestos se dejó notar todo el mes.

Así las cosas, está claro que en abril los ingresos tributarios volverán a romper récords. Eso sí, en parte, a cuenta de los incrementos de precios desatados por la crisis en Irán.