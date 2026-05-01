La UE avisa a Trump de que tomará medidas de represalia si sube al 25% los aranceles a los coches comunitarios

La Eurocámara exige que el arancel cero a productos industriales estadounidenses esté condicionado al cumplimiento de los compromisos de EEUU y contempla suspender beneficios si se imponen nuevas tasas.

Trump acusa a la UE de incumplir el pacto y anuncia el aumento de aranceles, pero la UE considera inaceptable la medida y prepara salvaguardas en la nueva legislación.

El Ejecutivo comunitario defiende que está cumpliendo el acuerdo arancelario firmado en 2025 y mantiene informada a la administración estadounidense.

La Unión Europea advierte a Donald Trump que tomará medidas de represalia si EEUU sube los aranceles a los coches europeos del 15% al 25%.

Esta vez, la Unión Europea no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados ante la amenaza renovada de Donald Trump de romper el controvertido acuerdo arancelario firmado en julio de 2025 y relanzar la guerra comercial contra sus aliados comunitarios.

La Comisión de Ursula von der Leyen, que negocia en nombre de los Veintisiete en materia de política comercial, ha avisado este viernes al presidente de EEUU que tomará medidas de represalia (aunque no ha detallado cuáles) si cumple su plan de subir del 15% al 25% los recargos contra los coches europeos.

En contra de lo que sostiene Trump, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que sí está cumpliendo su parte del pacto suscrito en Escocia "conforme a la práctica legislativa habitual, manteniendo plenamente informada a la administración estadounidense en todo momento".

"Seguimos en estrecho contacto con nuestros homólogos, también mientras buscamos mayor claridad sobre los compromisos de EEUU", ha explicado un portavoz de la Comisión en respuesta a las últimas amenazas de Trump.

"Seguimos plenamente comprometidos con una relación transatlántica predecible y mutuamente beneficiosa. Si Estados Unidos adopta medidas incompatibles con la declaración conjunta (de Escocia), mantendremos abiertas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE", ha subrayado el portavoz.

Mucho más duro ha sido el presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange. "El plan de Trump de imponer aranceles del 25% a los coches de la UE es inaceptable. El Parlamento Europeo sigue respetando el acuerdo con Escocia, trabajando para finalizar la legislación. Mientras la UE cumple, el lado estadounidense continúa rompiendo sus compromisos", ha escrito en su cuenta de X.

"Desde aranceles sobre más de 400 productos de acero y aluminio hasta ahora apuntar contra los coches, esto demuestra una clara falta de fiabilidad. Ya hemos visto antes este tipo de decisiones arbitrarias, incluso contra socios. La UE debe mantener ahora la claridad y la firmeza", ha reclamado Lange.

El presidente de EEUU ha publicado este viernes por sorpresa en su cuenta de Truth Social un mensaje en el que anuncia que "dado que la UE no está cumpliendo nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a los coches y camiones procedentes de la UE que entren en EEUU".

"El arancel se elevará al 25%. Está plenamente entendido y acordado que, si producen coches y camiones en plantas de EEUU, no habrá arancel", ha agregado Trump.

Aunque el Tribunal Supremo dictaminó a principios de este año que Trump no podía recurrir a poderes de emergencia para imponer gravámenes a sus socios comerciales, los aranceles a los automóviles se amparan en una base jurídica distinta y no se ven afectados por esa decisión.

En el pacto de Turnberry, la UE no sólo se resignó a aceptar un arancel general del 15% contra los productos comunitarios sin responder con represalias contra Trump, sino que se comprometió a recortar las tasas aplicables a EEUU. Unas concesiones que fueron tachadas de "humillación" por un gran número de dirigentes europeos.

Pese a las protestas del inquilino de la Casa Blanca, tanto la Eurocámara como los Gobiernos de la UE ya han dado luz verde a la eliminación total de los aranceles a los productos industriales estadounidenses y a determinados bienes agroalimentarios, como la langosta, en línea con lo pactado por Trump y Von der Leyen en el acuerdo de julio de 2025.

La legislación, retrasada en varias ocasiones por las tensiones con Washington -incluidas sus amenazas sobre Groenlandia, sin descartar el uso de la fuerza-, afronta ahora la fase final de tramitación, que exige cerrar un texto definitivo entre Parlamento y Consejo.

El principal escollo para culminar la norma es que la Eurocámara ha incorporado una batería de salvaguardas, precisamente para blindarse frente a los vaivenes de Trump, ausentes en la propuesta original de Bruselas y cuya aceptación por parte de Washington no está garantizada.

En concreto, el Parlamento ha introducido una cláusula de entrada en vigor que supedita el arancel cero al cumplimiento íntegro de los compromisos estadounidenses, entre ellos la rebaja del 50% al 15% de los recargos sobre el acero y el aluminio europeos.

El texto añade además una cláusula de suspensión si EEUU impone nuevas tasas o adopta medidas hostiles contra sus aliados. Finalmente, la Eurocámara quiere que las preferencias arancelarias expiren el 31 de marzo de 2028, aunque podrán prorrogarse.