El PIB baja dos décimas hasta el 0,6% en el primer trimestre de 2026 afectado por la guerra en Irán

La productividad por hora trabajada creció un 1% y el PIB interanual aumentó un 2,7% en el primer trimestre.

El avance económico se apoyó en la demanda interna, con el consumo de los hogares subiendo un 0,6% y la inversión aumentando un 0,4%.

La desaceleración del crecimiento se atribuye al impacto de la guerra en Irán sobre los precios.

El PIB de España creció un 0,6% en el primer trimestre de 2026, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

La economía española volvió a crecer en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, frenó su expansión. Si en diciembre el PIB se elevó un 0,8% trimestral, entre enero y marzo el crecimiento bajó al 0,6%.

Todo ello en un contexto en el que la economía española empezó a sufrir los efectos en sus precios de la guerra en Irán. Así lo indican los datos que acaban de ser publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que indican que si el PIB creció en los primeros meses del año fue gracias a la demanda interna.

Con todo, también se ha resentido a principios de año. El consumo de los hogares aumentó un 0,6% intertrimestral, tres décimas menos que a finales del año pasado. Mientras, el gasto público mantuvo su ritmo de avance en el 0,2%.

La inversión también sufrió el cambio de año. En el primer trimestre de 2026 su crecimiento se quedó en el 0,4%, 1,7 puntos menos que en diciembre del año pasado.

Pese a las diferencias intertrimestrales, en el Ministerio de Economía celebra el avance económico, puesto que permite a España "mantener el liderazgo entre las principales economías de la zona del euro".

El departamento que dirige Carlos Cuerpo destaca además como "otro buen síntoma" de los datos de la Contabilidad Nacional: el avance trimestral del 1% de la productividad por hora trabajada, "consolidando un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo".

Con todo, la evolución de los indicadores económicos en España se suele resentir a principios de año. Como suele ocurrir también con el mercado laboral, la economía tiende a perder aceleración después de finales.

De hecho, en términos interanuales, el PIB creció en el primer trimestre un 2,7%, una décima más que en el cuarto trimestre de 2025. Todo ello gracias a la demanda nacional, que sumó 3,4 puntos (algo que contrarrestó las siete décimas menos de exportaciones).

En cualquier caso, estas cifras son provisionales. Se trata de unas estimaciones que el INE prepara con la información que ha recabado hasta febrero sumada a datos más actualizados. Un periodo para el que todavía no se había dejado notar del todo el conflicto en Oriente Próximo.