Los migrantes en paro suben a 731.900 en el arranque de la regularización de Sánchez, un 20% más que al final de 2025

Sectores como la hostelería y el turismo, claves para la absorción de empleo inmigrante, podrían verse limitados por el encarecimiento de precios y menor gasto turístico.

La tasa de paro entre inmigrantes subió al 17,23%, casi el doble del 9,5% de los españoles y superior al año anterior.

El aumento de desempleo coincide con el inicio de la regularización de medio millón de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Sánchez.

El paro entre los migrantes en España alcanzó los 731.900 en el primer trimestre, un 20% más que a finales de 2025, según la EPA.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año dejan ver un giro preocupante en el mercado laboral español. A pesar de que siempre es un trimestre malo para el empleo, la fuerte caída de este mes denota un parón en la actividad que afecta tanto al trabajo de los inmigrantes como al de los españoles.

La ocupación entre enero y marzo cayó en 111.300 personas entre los españoles (incluida la doble nacionalidad) y en 59.000 entre los extranjeros. Si añadimos el aumento de la población activa, el colectivo de los inmigrantes en desempleo aumentó en 124.800 trabajadores y se disparó a 731.900 parados.

El gran problema sobre el que algunos economistas han alertado ya es que esta acumulación de inmigrantes parados se produce justo cuando el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha la regularización de medio millón más, con el objetivo de que puedan trabajar en España.

Aunque no se pueda justificar todavía un efecto llamada por la regularización (que fue anunciada a primeros de año), sí es cierto que todo el aumento de la población activa en el primer trimestre del año se debió a la llegada de inmigrantes. Los nacionalizados españoles en edad de trabajar se redujeron en 4.600 y llegaron 65.800 extranjeros más al mercado laboral.

Si tenemos en cuenta que el paro del colectivo foráneo subió casi el doble de ese aumento de activos, es evidente que el mercado español no fue capaz de generar empleo para todos. La caída de actividad en servicios e industria no pudo ser compensada por la construcción, pese a ser este un nicho muy ocupado por extranjeros.

De hecho, la tasa de paro entre la población inmigrante (sin contar la regularización) se elevó en el primer trimestre al 17,23%. Ese dato es casi el doble del 9,5% de desempleo que hay entre españoles, está por encima del 16,5% de la EPA de hace un año y queda lejos de la media del 10,83% con que se cerró el periodo.

Sin ánimo de poner en duda el proceso de regularización de inmigrantes en marcha, ni de menoscabar la importancia que su actividad tiene para sostener la economía española, las cifras sobre el mercado laboral de ese colectivo que refleja la EPA son significativas.

La encuesta del INE contabilizó a finales de marzo 6,2 millones de extranjeros mayores de 16 años en España. De esa cantidad, 4,24 millones se declaran activos (en edad de trabajar), pero sólo 3,51 millones están ocupados (1,9 millones de hombres y 1,6 de mujeres).

La diferencia entre ambas cifras son los 731.900 parados, pero queda todavía un colectivo de 1,95 millones de "inactivos", es decir, personas que no tienen trabajo ni lo están buscando. Suelen ser estudiantes, pensionistas, personas con algún tipo de incapacidad o quienes se dedican a las labores del hogar, principalmente.

Los datos no incluyen, además, la doble nacionalidad de muchos inmigrantes que trabajan y viven en España, ya sea porque la han logrado con el tiempo o porque son la segunda generación de familias que llegaron de fuera y están arraigadas en nuestro país.

Las principales asociaciones empresariales españolas han respaldado la regularización, sobre todo porque las empresas necesitan mano de obra, cuanto más cualificada mejor.

Las condiciones de los empresarios, no obstante, quedaron claras y se las expusieron al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo: cualquier regularización se debe hacer con las máximas medidas de seguridad y orientada hacia el empleo.

Incluso se ofrecieron a realizar y financiar planes de formación para elevar el nivel de esa fuerza de trabajo y que pudiera adaptarse de mejor manera a las necesidades reales que tienen las empresas, más allá del turismo.

Dudas en la hostelería

Es más que previsible que la regularización en marcha incremente las cifras que recoja la EPA en siguientes trimestres. El inicio de la campaña turística y las contrataciones que se van a producir entre abril y junio, incluso hasta septiembre, van a ocupar a gran parte de los inmigrantes que ahora están parados.

La duda que surge, a la vista de los datos tan malos del primer trimestre, es si la hostelería, el comercio y el turismo van a ser capaces de absorber tanta oferta y reducir su tasa de paro. El turismo en su conjunto ocupó a casi tres millones de personas en 2025, el 13% del empleo total.

Fuentes del sector de la hostelería y restauración, que ocupa al 60% del personal en verano, temen que la subida de precios al consumo que va a generar la guerra de Oriente Medio frene las decisiones de gasto de los turistas (tanto internacionales como los propios españoles) en esta campaña.

Ya el año pasado, el ticket medio en restaurantes subía apenas un 2,2%, por debajo de la inflación de ese negocio, que fue prácticamente del doble.

Las agencias y los turoperadores prevén menos actividad por el coste del queroseno para los aviones, por más que España se presente como un destino seguro y de calidad para los visitantes foráneos.

Esas cautelas pueden ser un freno a la hora de lanzarse a hacer contrataciones de verano, en un negocio en el que la mayor parte de los empresarios ya advirtieron el año pasado que se había tocado techo a la hora de coger personal.