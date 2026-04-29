El Gobierno no rebaja su previsión de PIB aunque calcula que España perderá hasta 10.100M por la guerra de Irán

Pese al aumento de la inflación, el Gobierno prevé una reducción del déficit público al 1,6% del PIB y que la deuda pública baje del 100% del PIB este año.

El Ejecutivo eleva su previsión de inflación para este año del 2,1% al 3,1%, lo que tendrá impacto en el gasto público, especialmente en pensiones.

El conflicto en el Golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz podrían restar hasta seis décimas al PIB español durante 2026 y 2027.

El Gobierno estima que España perderá hasta 10.100 millones de euros en PIB por la guerra de Irán, aunque mantiene la previsión de crecimiento en el 2,2% para 2026.

La guerra de Irán está provocando que el mundo se asome al precipicio de la crisis económica. De hecho, el Gobierno sostiene que el PIB español perderá hasta 10.100 millones de euros por el conflicto. Pese a ello, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, no se plantea tocar las previsiones financieras del país. Al menos, por ahora.

Cuerpo dio a conocer este martes las previsiones económicas que incluirá el informe anual del plan fiscal que se tiene que enviar esta semana a la Comisión Europea. En él, el Ejecutivo afirma que el PIB de España crecerá este 2026 un 2,2%.

Se trata de la misma estimación que el Ejecutivo hizo en noviembre, antes de la guerra en Irán. Y todo pese a que el Ejecutivo calcula que el conflicto en el Golfo Pérsico y consecuente cierre del estrecho de Ormuz supondrá que el PIB español perderá hasta seis décimas de PIB durante 2026 y 2027. Una cantidad equivalente a unos 10.100 millones de euros, según los cálculos ejecutados por EL ESPAÑOL-Invertia.

El Ministerio de Economía calcula que, a lo largo de este año, se podrían perder hasta cuatro décimas de crecimiento de PIB por el conflicto. Los daños se extenderían hasta 2027, cuando las pérdidas económicas alcanzarían las dos décimas de PIB.

Cabe recordar que el Banco de España, en sus últimos pronósticos económicos, eleva los daños que provocará esta crisis. Concretamente, prevé que España pierda hasta ocho décimas de PIB en 2026 y siete décimas en 2027.

Con todo, este escenario es móvil. El propio Carlos Cuerpo aludía la imprevisibilidad de esta crisis y las "incertidumbres" que genera.

"Conforme avance el conflicto, puede que incluso estos márgenes continúen ampliándose. Es un escenario de incertidumbre que dificulta realizar previsiones o asignar probabilidades específicas a la situación que vamos a tener en los próximos meses", indicaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Con todo y pese a este escenario, el Gobierno insiste en su previsión de que el PIB crecerá un 2,2% este 2026. Voces cercanas a estas estimaciones indican que se sostienen por la buena marcha de la economía en lo que va de año (y el buen funcionamiento de las medidas fiscales aprobadas hace un mes, sobre todo en el combustible) están contrarrestando los perjuicios de la crisis del Golfo.

Pese a ello, Cuerpo se guardaba la carta de la "incertidumbre" para poder revisar los vaticinios macroeconómicos en un futuro próximo. Podrán ser "actualizadas en las próximas semanas conforme tengamos más certidumbre sobre la evolución de la guerra".

Lo que sí ha revisado el Ejecutivo es su pronóstico de inflación para este año, que ha pasado del 2,1% al 3,1%, una notable subida de un punto.

Un alza que tendrá efectos en el gasto público. Cabe recordar que las pensiones de jubilación subirán en 2027 tanto como la inflación de este año.

Sin embargo, el Gobierno considera que esto no se va a notar ni en déficit ni en deuda pública. Sobre todo porque los números rojos de las Administraciones Públicas van a bajar más de lo esperado este año.

Así, según el Ejecutivo, el déficit público bajará este año al 1,6% del PIB (el pronóstico anterior era del 2,1%) y la deuda pública acabará por debajo del 100% del PIB.

La cuestión es... ¿Se mantendrán estos pronósticos si el estrecho de Ormuz continúa cerrado más tiempo? Si es así, las revisiones a la baja van a tocar con fuerza la puerta de Cuerpo.