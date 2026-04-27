El Gobierno presentará nuevas previsiones económicas este martes por la guerra en Irán

El Gobierno actualizará la situación económica, aunque no prevé cambios inmediatos en el cuadro macroeconómico mientras evoluciona el impacto de la guerra y las medidas adoptadas.

El ministro Carlos Cuerpo destaca que España sigue cumpliendo con el marco europeo, pero advierte de un contexto macroeconómico altamente incierto.

El informe se abordará en el Consejo de Ministros y forma parte de la supervisión presupuestaria europea, debiendo remitirse a Bruselas antes del 30 de abril.

El Gobierno presentará este martes un escenario económico actualizado para España debido a la incertidumbre generada por la guerra en Irán.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que este martes presentará un escenario económico actualizado para España, pero teniendo en cuenta la elevada incertidumbre actual.

Así, el ministro ha confirmado lo que EL ESPAÑOL-Invertia avanzaba hace unas semanas.

En declaraciones a los medios en el Invest in Spain Summit, el ministro ha avanzado que mañana se abordará en el Consejo de Ministros el llamado Informe Anual de Progreso, que los Estados miembros deben remitir a Bruselas antes del 30 de abril en el contexto de la supervisión presupuestaria europea.

En este informe, se hará una aproximación a la situación macroeconómica y presupuestaria con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales europeas que están centradas ahora en la regla de gasto y que España habría vuelto a cumplir en 2025.

"España sigue cumpliendo con el marco europeo, seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento a nivel europeo, tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos", ha subrayado Cuerpo, aunque ha advertido de que el escenario macroeconómico actual y de cara a futuro es "altamente incierto".

Impacto de las medidas

En esta situación de enorme incertidumbre, el Gobierno pretende presentar mañana un escenario económico, pero con esa especificidad de que aún se vive un shock energético y de que probablemente este escenario vaya a evolucionar en los próximos meses.

Así, aunque se actualizará la situación, esto no implica un cambio en el cuadro macroeconómico, ya que el Gobierno sigue recabando información sobre cuál va a ser el futuro de la guerra y sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que se están poniendo sobre la mesa de aquí a finales de junio.

"Veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario macroeconómico una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre y, a partir de ahí, ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos", ha asegurado el titular de Economía.

Cuerpo ha explicado que es pronto para tener una idea aterrizada del impacto del contexto actual y ha señalado que el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España están trabajando en torno a posibles escenarios ante esta enorme incertidumbre. En el caso del Gobierno, el ministro ha apuntado que se expondrá un escenario central.

"Vamos a esperar el desarrollo de las próximas semanas para ver cómo se aterriza esa incertidumbre y poder, por lo tanto, tener un escenario válido para este 2026 y para el 2027", ha enfatizado.

En este contexto, los analistas esperan que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés en su próxima reunión. Para Cuerpo, esto sería una actuación positiva, ya que una posible subida de tipos podría suponer un shock negativo adicional de actividad para la economía española.