El comercio con EEUU se hunde hasta su peor nivel desde la pandemia en medio de las disputas entre Sánchez y Trump

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de inversión extranjera en España y su sexto socio comercial, pese al deterioro en las relaciones bilaterales.

La relación comercial se ha visto afectada por aranceles estadounidenses, la negativa de España a aumentar el gasto en defensa y las discrepancias sobre la guerra de Gaza e Irán.

Las exportaciones españolas a EEUU descendieron un 12% y las importaciones un 20% respecto al año anterior, en medio de las tensiones políticas entre Pedro Sánchez y Donald Trump.

El comercio entre España y Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde 2021, con una suma de exportaciones e importaciones de 6.742 millones de euros en los dos primeros meses de 2026.

El comercio entre España y Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde el año 2021 en enero y febrero de 2026, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio.

En total, la suma entre exportaciones e importaciones llegó a los 6.742 millones de euros, la cifra más baja desde finales de la pandemia, cuando se situó en los 4.130 millones. Una fuerte caída del 18% en solo un año.

Una cifra que se produce tras más de un año de enfrentamientos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo Donald Trump.

Desde antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, Sánchez se posicionó públicamente a favor de su rival en la carrera presidencial, primero Joe Biden y luego Kamala Harris.

Y, casi desde su llegada a Washington, el presidente estadounidense ha cargado contra Sánchez y contra España, amenazando con sanciones comerciales o con vetos económicos.

Primero fue la guerra arancelaria, luego la negativa de Sánchez de elevar el gasto en defensa de España al 5%, pese al acuerdo logrado en el seno de la OTAN.

Y finalmente la guerra de Gaza, donde Sánchez ha culpado a Trump de apoyar a Israel en el ataque a Palestina.

Esto ha provocado que durante prácticamente todo el año 2025, Sánchez lanzara mensajes a Trump sin nombrarlo y el presidente de Estados Unidos le haya respondido con riesgo de sanciones y bloqueos comerciales.

Con todo, EEUU no ha llegado a realizar ningún veto formal, pero sí es cierto que al calor del impacto de los aranceles del 20% impuestos a la Unión Europea –que también afectan a Españ– las relaciones comerciales se han deteriorado. Y así lo indican las cifras.

Entre enero y febrero de 2026 las exportaciones llegaron a los 2.426 millones, el nivel más bajo desde los 1.918 millones de 2021. Un 12% menos en un año.

Por su parte, las importaciones llegaron a los 4.316 millones, la peor cifra desde los 2.211 de finales de la pandemia. Un retroceso del 20%.

Expertos consultados por este diario apuntan a que estamos ante una coyuntura preocupante que no solo se explica –como ha dicho el Gobierno– por el retroceso en las importaciones de petróleo desde Estados Unidos.

Indican que podemos estar ante un peligroso escenario en el que es evidente que las empresas españolas lo están teniendo más difícil para vender sus productos en EEUU.

Guerra de Irán

Y no solo por los aranceles sino también por la mala prensa que, casi semanalmente, genera Trump contra España a propósito de sus disputas con Sánchez.

Las empresas españolas ya redujeron un 8% sus envíos a Estados Unidos en 2025 y ahora esta caída se ha profundizado hasta el 12%. Un síntoma de que las cosas pueden ir a peor y que las previsiones no son halagüeñas mientras Trump esté en la Casa Blanca.

Además, las cifras no incluyen la guerra de Irán, que precisamente empezó en marzo, por lo que los analistas consultados prevén un impacto mucho mayor en los dos últimos meses.

Ello, entre otras cosas por las amenazas de Trump a España, porque Sánchez se ha opuesto a la guerra y ha cargado contra EEUU.

Socio comercial

El problema es que no hablamos de cualquier socio comercial. Estados Unidos sigue siendo el principal origen de la inversión extranjera directa en España, con 10.008 millones, un tercio de todo el dinero que entró a nuestro país en 2025.

Pero es que es nuestro sexto socio comercial y el segundo de fuera de la Unión Europea. Lidera Francia con 93.000 millones, seguido de Alemania con 89.000, Italia con 63.000, China con 58.000, Portugal con 49.000 y Estados Unidos con 46.000 millones, sumando exportaciones e importaciones.

En el dato global, España registró una caída de las exportaciones del 1,8% en los primeros dos meses del año hasta los 60.646,6 millones, la cifra más baja desde 2023 para estas mismas fechas, según los datos publicados este martes por la Secretaría de Estado de Comercio.