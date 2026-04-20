Cataluña recibe 1.000 millones más que Madrid de fondos 'Next Generation' a seis meses de que expire el Plan de Recuperación

Economistas destacan que el reparto no favorece ni a la economía más grande ni a la más poblada, ni tampoco a las regiones más pobres, como Andalucía o Extremadura.

Madrid, pese a representar el 19,8% del PIB español, ha recibido 9.547 millones, mientras que Andalucía, con mayor población, solo ha recibido 8.787 millones.

La diferencia en el reparto se ha incrementado especialmente en 2026, coincidiendo con la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

Cataluña ha recibido 10.601 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation', superando en más de 1.000 millones a Madrid y a gran distancia del resto de comunidades.

Cataluña es, con 10.601 millones de euros, la comunidad autónoma más beneficiada por las ayudas de los fondos europeos 'Next Generation' en los cinco años de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pero es que además lo hace con una gran distancia respecto del resto de comunidades. Desde 2011, ha recibido 1.054 millones más que Madrid; 1.814 más que Andalucía; 3.543 más que la Comunidad Valenciana; y 5.771 millones más que Galicia.

Y es más. Todo lo que ha recibido Cataluña es equivalente a lo que han recibido juntas Galicia y Castilla y León o la suma de País Vasco, Aragón o Canarias.

Considerando que restan sólo seis meses para repartir el dinero y -aunque queden 28.000 millones por repartir- el margen que queda al Ejecutivo es tan escaso, que todo parece indicar que la proporción de este reparto prácticamente no cambiará.

Por tipo de ayuda, Cataluña es la que más dinero ha recibido en las conferencias sectoriales, por encima de Andalucía; y prácticamente iguala con Madrid el montante resuelto por la Administración General del Estado (AGE).

Desde el comienzo del reparto de los 'Next Generation', la región siempre ha ido por delante, pero la diferencia se ha incrementado con el paso de los meses y este 2026 ya ha logrado su mayor diferencia de estos cinco años.

Una situación que coincide con la llegada del líder del PSC, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat en agosto de 2024.

Los datos de la plataforma Elisa, del Ministerio de Economía, indican que hasta el 28 de febrero Cataluña ha recibido el 15,3% de todo lo que se ha destinado a las 17 autonomías y a las dos ciudades autónomas, equivalente a 69.155 millones.

Lo que ha recibido se divide en 4.341 millones en asignación en conferencia sectorial, es decir, recursos que se han repartido por el Gobierno para que la región realice sus propias convocatorias.

Y otros 6.260 millones correspondientes a convocatorias resueltas por la AGE, pero que se han repartido en proyectos de Cataluña y para el tejido empresarial relacionado con la autonomía.

Unas cifras que no sólo les dejan en el liderazgo, sino que, además, a mucha distancia del resto de comunidades autónomas.

El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático, ya que ha recibido 9.547 millones, el 13% del total: 3.256 por conferencia sectorial y 6.291 millones resueltos por la AGE.

Los expertos coinciden en señalar que es difícil entender que entre dos economías con equivalente tamaño, con Madrid representando el 19,8% del PIB y Cataluña con el 18,9%, exista una diferencia superior a los 1.000 millones.

En especial porque el tejido empresarial catalán se ha visto duramente resentido desde el desafío independentista del 1 de octubre de 2017, al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid se ha reforzado. De hecho, los datos de 2025 indican que la capital tendría unas 16.537 empresas activas más.

Uno de los principales objetivos de los fondos europeos 'Next Generation' es reforzar a las empresas, pero en este caso, el Estado ha decidido dar a Madrid 1.100 millones menos, sólo en concepto de asignaciones sectoriales, es decir, para que hicieran sus propias convocatorias.

Madrid vs. Cataluña

Una diferencia que se ha incrementado desde que, a finales de 2023, Pedro Sánchez comenzara a negociar con los independentistas de Junts y de ERC para su investidura.

Y posteriormente comenzó una deriva de concesiones y promesas de nuevas prebendas, en especial económicas.

Muchos expertos coinciden en señalar que no es casualidad que se haya penalizado en el reparto y en la ejecución de proyectos a la Comunidad de Madrid, dirigida por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, en detrimento de sucesivos gobiernos de Junts, ERC y el PSC en Cataluña.

Pero las diferencias no son sólo con Madrid, sino que se hacen casi insalvables con el resto de territorios de España.

Equilibrar regiones

Particularmente llamativo es el caso de Andalucía. Esta comunidad autónoma es la que tiene un mayor número de habitantes, con 8,73 millones por los 8,2 millones de Cataluña, pero sin embargo recibe sólo 8.787 millones de euros.

Un total de 4.329 millones asignados en conferencia sectorial y otros 4.458 millones resueltos por la AGE. Esto supone una diferencia de 1.814 millones con Cataluña.

Y todo ello pese a que Andalucía tiene 12.000 euros de PIB per cápita inferior y que los 'Next Generation' precisamente nacieron con el objetivo de equilibrar las regiones más ricas con las más pobres.

Es así como, según indican los economistas consultados, sólo con la comparación con Andalucía y Madrid se desmienten los criterios económicos que podría argumentar el Gobierno central para justificar que Cataluña sea la que más dinero recibe.

Andalucía y Extremadura

No se ha premiado a la mayor economía, ni la de mayor tejido empresarial, que es Madrid; ni a la que más población tiene, que es Andalucía; ni a las más pobres, que son Andalucía y Extremadura.

De hecho, la diferencia con Extremadura es abismal y llega a 8.444 millones de euros. 10.601 millones versus sólo 2.157.