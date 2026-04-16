España debe repartir 28.000 millones de fondos 'Next Generation' en seis meses tras adjudicar apenas 482 en febrero

Expertos advierten que España podría perder hasta 20.000 millones de fondos europeos si no acelera la adjudicación.

Desde 2021 se han adjudicado 65.872 millones, pero persisten problemas de burocracia y falta de coordinación que frenan el reparto.

En febrero solo se adjudicaron 482 millones de euros, muy por debajo de la media mensual necesaria para cumplir el objetivo.

España resolvió en febrero convocatorias por valor de 482 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El dato está muy por debajo de la media de los últimos seis meses -1.200 millones- y acerca aún más la posibilidad de que el Gobierno tenga que devolver una importante cantidad de fondos europeos Next Generation por no poder adjudicarlos a tiempo, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.

La reciente actualización de la herramienta Elisa, del Ministerio de Economía, indica que desde que comenzó el plan en 2021, y hasta el 28 de febrero, se han adjudicado 65.872 millones.

El dato anterior -al 31 de enero- indicaba que la adjudicación era de 65.390 millones después de cinco años de ejecución. Es decir, un avance mínimo y que se queda por debajo incluso de la lenta velocidad con que se han venido repartiendo estos recursos hasta la fecha.

De esta manera, hasta el segundo mes del año todavía quedan por entregar 27.944 millones y solo seis meses por delante para repartirlos. Todo el dinero que no se adjudique antes del 31 de agosto deberá devolverse a Bruselas.

En la propia herramienta Elisa se indica que hay 93.816 millones en convocatorias, pero que solo el 70,2% está resuelta.

Esto implica que para cumplir con el objetivo habría que repartir 4.657 millones de euros cada uno de los meses restantes, una tarea que se antoja casi imposible ya que supondría multiplicar por diez la adjudicación de febrero y durante todo lo que resta del plazo establecido por la Comisión Europea.

Este diario ya adelantó hace un mes que las previsiones de los expertos consultados apuntan a que España podría perder unos 20.000 millones de fondos europeos Next Generation por no poder repartirlos a tiempo.

Una cifra que incluso podría ser mayor, después de constatar el casi nulo avance de la adjudicación en febrero. De hecho, si se mantiene el ritmo del segundo mes del año, apenas se llegaría a los 3.000 millones y quedarían sin repartir 25.000.

Y eso que solo hablamos de las ayudas contenidas en el Plan de Recuperación. Después de la pandemia se asignaron 163.000 millones a España para reindustrializar Europa, de los que 80.000 eran ayudas (actualmente van en casi 94.000) y otros 83.000 créditos reembolsables con condiciones favorables.

El Gobierno español decidió primero repartir las ayudas y tres años después aprobó la adenda para incluir los créditos.

Sin embargo, problemas en los diseños de los programas, excesiva burocracia y poca coordinación con el sector privado generaron un cuello de botella que hizo que el reparto fuera sumamente lento.

En este sentido, en diciembre del año pasado el Gobierno español renunció a recibir 60.000 millones de los 83.000 en créditos, el 37% de todo el dinero asignado inicialmente.

'Fondo soberano'

El argumento oficial fue que España podía financiarse mejor en el mercado, aunque después de este movimiento no ha asignado ninguna partida de deuda con un objetivo similar.

Del mismo modo, el Gobierno anunció que parte de los 23.000 millones de créditos irían a parar al nuevo 'fondo soberano' que está creando y que dependerá del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Un movimiento para evitar que se pierdan estos recursos, ya que pueden quedar consignados antes de agosto, pero sin necesidad de estar adjudicados directamente.

Los últimos datos del Gobierno indican que hay unos 8.000 millones adjudicados en créditos a falta de lo que haga este 'fondo soberano'.

Datos de la IGAE

Es así como el problema siguen siendo las ayudas que deben ser adjudicadas sí o sí antes de que expire el próximo mes de diciembre.

Pero el problema no es solo la adjudicación, sino también el dinero que ha liberado el Ministerio de Hacienda.

Los registros de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) indican que al cerrar 2025, Hacienda apenas realizó pagos por valor de 6.641 millones, el 18,9% del total consignado para ese año.

Esto supone que haya sido el peor año de reparto de recursos públicos para los Next Generation, superando consecutivamente cifras muy bajas de años anteriores.

Dinero consignado

Es así como, en 2021 se repartió solo el 45% del dinero consignado; en 2022 fue el 39,6%; en 2023 fue el 27,3%; y en 2024 el 26,6%.

Al llevar tres años con Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, todo el dinero que no se ejecuta un año, se traslada al siguiente en el mismo programa.

Esto supone que sumando los cinco años de ejecución, al cierre de 2025 se haya aprobado un gasto equivalente a 47.851 millones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el equivalente fiscal de los Next Generation.

Pero, ¿por qué se han repartido 47.851 millones y se han adjudicado 65.872 en ayudas y otros 8.000 en créditos?

Recursos adjudicados

La diferencia es que el dinero no ha llegado a todos quienes ya han recibido la adjudicación, ya sea porque se ha retrasado la entrega de los recursos por motivos burocráticos o porque el concurso no está cerrado completamente.

En cualquier caso, todos los parámetros apuntan a la misma conclusión según los expertos consultados: España no llegará a tiempo a repartir todo el dinero adjudicado, incluso tras renunciar a 60.000 millones en créditos.