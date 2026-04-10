Ofensiva de avisos de Hacienda a los contribuyentes para que declaren criptomonedas, ventas en Wallapop y alquileres

El plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, y la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo.

La campaña de la renta de 2026 espera recibir 25,2 millones de declaraciones, con un aumento del 10,3% en las que resultan a ingresar, alcanzando los 24.628 millones de euros.

Los avisos por criptomonedas subirán un 39% hasta 1,2 millones y los de ventas en plataformas como Wallapop o Vinted aumentarán un 32% hasta 437.000.

Hacienda enviará 3,5 millones de avisos a contribuyentes para recordar la declaración de ingresos por criptomonedas, ventas online, alquileres y rentas en el extranjero.

La Campaña de la Renta ya ha despegado. Más de dos millones de españoles ya han entregado las primeras declaraciones del IRPF de este 2026. Como viene siendo habitual desde hace unos años, la Agencia Tributaria (AEAT) mandará millones de avisos a determinados contribuyentes para que no se les olvide declarar determinadas rentas. Especialmente, lo que hayan ingresado por ventas on line, criptomonedas, beneficios en el extranjero y alquiler de inmuebles.

La Agencia estima que mandará 3,5 millones de avisos. Aumentan en todas las categorías pero, especialmente, en las relativas a las monedas virtuales y a lo que ingresen los contribuyentes por vender productos en plataformas como Wallapop o Vinted.

Los avisos por criptomonedas y productos financieros virtuales similares aumentarán este año hasta los 1,2 millones, un 39% más que en 2025. Por su parte, los correspondientes a las plataformas on line se elevarán hasta los 437.000, un 32% anual más.

Las advertencias por alquileres crecerán un 3,7%, hasta los 867.000. Mientras, los avisos por rentas en el extranjero superarán levemente el millón, un 1,4% más.

Además, la declaración de este 2026 incorpora información "personalizada" para las subvenciones.

Pero no sólo se han incorporado avisos para que el contribuyente no se olvide de declarar determinadas rentas. La agencia, a través de su app, avisará a los contribuyentes de algunas de las deducciones autonómicas de las que se podrían beneficiar.

Con todo, y por ahora, sólo habrá aviso para 66 deducciones autonómicas. De ellas, 14 generarán advertencias en el borrador a los ciudadanos que puedan tener acceso a ellas.

Devoluciones

Han pasado sólo dos días y ya se han entregado 2.030.000 declaraciones, un 7,7% más que el año pasado.

Este viernes los contribuyentes reciben las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que en 2025.

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso anual del 3,2%.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros. Un notable aumento del 18,4% frente al año pasado.

En términos netos, como ya ha contado este periódico, el Estado prevé ingresar por esta campaña de la renta 11.357 millones de euros, un 60% que en 2025.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de autonomías y ayuntamientos.