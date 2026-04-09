Bruselas ve aún riesgo de "shock de estanflación" y pide limitar las ayudas energéticas por su impacto en déficit y deuda

Se prevé que el conflicto reste hasta seis décimas al crecimiento europeo y eleve la inflación hasta 1,5 puntos en los próximos años.

Las ayudas deben ser temporales, selectivas y enfocadas en los sectores más afectados, evitando incentivar el consumo de combustibles fósiles.

El comisario Valdis Dombrovskis pide limitar las ayudas energéticas para evitar un aumento del déficit y la deuda pública.

Bruselas advierte de un riesgo de shock de estanflación en la UE debido a la incertidumbre por los conflictos en Oriente Próximo.

Pese a la precaria tregua entre Estados Unidos e Irán, la Unión Europea todavía corre el riesgo de sufrir un "shock de estanflación" -una combinación letal de precios disparados y crecimiento anémico- por la elevada incertidumbre sobre la evolución futura de los conflictos en Oriente Próximo.

Así lo ha advertido este jueves el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, durante una comparecencia en la Eurocámara, en la que ha pedido además a los Gobiernos europeos que limiten al máximo las ayudas energéticas destinadas a amortiguar el impacto de la guerra de Irán, porque podrían desencadenar una crisis presupuestaria.

Dombrovskis ha subrayado que los Estados miembros ya no tienen margen de maniobra para disparar el gasto público debido a los elevados niveles de déficit y deuda, la necesidad urgente de invertir en defensa y unos tipos de interés más altos que en el pasado.

En este contexto, ha recalcado que cualquier apoyo a hogares o empresas debe ser temporal, selectivo y focalizado en los sectores más golpeados, sin incentivar el consumo de combustibles fósiles. Unos criterios que, hoy por hoy, la mayoría de planes nacionales no cumple.

"La guerra en Oriente Próximo ha desencadenado una de las mayores disrupciones de la cadena de suministro en la historia del mercado energético mundial", ha dicho Dombrovskis en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

"Por ahora, el alto el fuego de dos semanas anunciado recientemente aporta cierta y necesaria desescalada. Esto también se refleja en los mercados energéticos, con el crudo Brent cotizando ahora por debajo de los 100 dólares por barril".

"Pero las perspectivas a más largo plazo siguen empañadas por una profunda incertidumbre. La economía europea, por tanto, sigue expuesta a un riesgo de shock de estanflación. Es decir, una situación en la que un menor crecimiento coincide con una mayor inflación", sostiene el comisario de Asuntos Económicos.

Según las estimaciones iniciales de Bruselas, el conflicto bélico restará hasta seis décimas al crecimiento europeo tanto este año como el que viene, hasta el 0,8% y el 0,9%. Por su parte, la inflación podría aumentar hasta 1,5 puntos tanto en 2026 como en 2027, hasta situarse en el 3,6% y el 3,7%.

El Ejecutivo comunitario tiene que presentar en los próximos días una "caja de herramientas" con medidas temporales y selectivas para hacer frente al encarecimiento de la energía, que incluirá propuestas para reducir los impuestos sobre la electricidad, mejorar la productividad de la red y "modernizar" el mercado europeo de CO2.

En cuanto a los planes nacionales, Dombrovskis ha insistido en que "cualquier apoyo adicional que se contemple debe ser temporal y selectivo, contar con una fecha de finalización clara y no aumentar la demanda agregada de petróleo y gas en un momento en que es necesario ahorrar".

"Es fundamental tener presente que el margen de maniobra es ahora más limitado que en crisis anteriores, debido a unos niveles más elevados de déficit y deuda, a un entorno de tipos de interés más altos y a la necesidad urgente de aumentar el gasto en defensa", ha subrayado el comisario de Asuntos Económicos.