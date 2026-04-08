El Gobierno reparte apenas un tercio de las ayudas aprobadas para reducir el impacto de la guerra arancelaria de Trump

Los sectores más afectados por los aranceles son el industrial, tecnológico, agroalimentario y bienes de consumo, especialmente en Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía y País Vasco.

La línea de financiación ICO y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) han mostrado mayor aceptación dentro del plan.

La baja utilización de los créditos ofrecidos se debe al escaso interés de las empresas, que ya están endeudadas y prefieren no asumir más préstamos.

El Gobierno solo ha repartido el 37% de las ayudas aprobadas para mitigar el impacto de los aranceles de Trump en las empresas españolas.

El Gobierno ha asignado apenas un tercio de las ayudas prometidas hace un año en el plan de respuesta y relanzamiento comercial para paliar el impacto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las empresas españolas.

Los datos aportados este miércoles por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, indican que se han adjudicado 5.477 millones.

Esto implica que se hayan repartido solo el 37% de los 14.500 millones de euros que actualmente hay a disposición de las empresas españolas en diferentes instrumentos, la mayoría créditos.

Una situación que se ha producido principalmente por el poco interés de las empresas en instrumentos de crédito que debe otorgar la banca comercial, la mayor parte del plan, que implican más endeudamiento para el tejido productivo.

El pasado 8 de mayo de 2025 se lanzó el plan de respuesta comercial para mitigar los impactos negativos de la política arancelaria de Estados Unidos.

Originalmente estaba dotado con 14.100 millones de euros (aunque luego se ajustó a 14.500 millones) y tenía como objetivos proteger a los trabajadores y a las empresas afectadas por la subida de aranceles, reorientar su capacidad productiva e impulsar su presencia en nuevos mercados.

Sin embargo, un año después el impacto de las ayudas está siendo limitado. Según los datos aportados por Cuerpo, la medida que ha tenido menos éxito ha sido la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 5.000 millones.

Creada para facilitar el acceso a financiación que favorezca el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo de las empresas, tanto exportadoras como importadoras, sólo ha repartido hasta la fecha 173 millones.

EL ESPAÑOL-Invertia ha podido constatar con empresas exportadoras que esta medida no ha generado casi interés en el sector porque implica nuevo endeudamiento para las compañías que ya llevan muchos años asfixiadas por diferentes crisis.

La medida que sí ha tenido éxito ha sido la línea ICO financiación, dotada con 1.000 millones de euros para financiar las necesidades de circulante o de inversión de las empresas. De este instrumento se han aprobado 1.161 millones.

Por otro lado, se han repartido 400 millones de ejecución del Plan MOVES III, dotado con 600 millones de euros.

El plan también incluye la recanalización de hasta 5.000 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación para acompañar al tejido productivo en su proceso de transformación. En este caso, el ministro ha reconocido que se han formalizado de 1.500 millones.

Respecto de la ampliación de la cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y la movilización inmediata de 2.000 millones de euros destinados a proyectos internacionales afectados por los nuevos aranceles, se han repartido 1.578 millones.

CESCE y FIEM

Finalmente, el Refuerzo del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) incrementó su presupuesto hasta los 700 millones de euros y se han repartido 665 millones.

Respecto de los movimientos que el Gobierno ha detectado en este año de guerra arancelaria ha indicado que por sectores los más expuestos son los de productos industriales y tecnología, agroalimentario y bienes de consumo.

Y por comunidades autónomas, las empresas se localizan principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y País Vasco.

Cuerpo ha recordado que se está haciendo un seguimiento continuo a través de la Red Territorial de Comercio y de la red de Oficinas Económicas y Comerciales en EE.UU.

Oficinas comerciales

Y que se ha reforzado la apuesta por el mercado estadounidense con la apertura de dos nuevas oficinas en Boston y Houston.

En cuanto a próximas iniciativas se ha referido al programa de crecimiento en excelencia para startups y scaleups y reforzando la estrategia marca país.

Cuerpo ha indicado además que la estrategia del Gobierno, al margen de las ayudas, es que en el mercado interior se está buscando reducir la fragmentación como fuente de competitividad y crecimiento.

Del mismo modo, en el mercado exterior indican que se está apostando por acuerdos de libre comercio con terceros como con Mercosur, India, Australia e Indonesia.