Declaración de la renta: Hacienda prevé recaudar un 60% más en 2026 por la venta de viviendas y de acciones

Las declaraciones positivas, en las que el contribuyente paga, crecerán un 10,3%, mientras que las devoluciones se reducirán un 1,8%.

Se presentarán más de 25 millones de declaraciones del IRPF, un 2,1% más, debido al incremento de nuevos contribuyentes.

Hacienda prevé recaudar un 60% más en 2026 por la venta de viviendas y acciones respecto al año anterior.

El Gobierno va a sacar una importante tajada de la Declaración de la Renta de 2025, cuya campaña ha empezado este miércoles. La Agencia Tributaria espera ingresar unos 11.357 millones de euros netos este 2026, una cantidad que supone un 60% más que el año pasado.

Según ha explicado Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), este acentuado crecimiento se debe especialmente al "incremento de las ganancias patrimoniales por las ventas de inmuebles" y de acciones de empresas.

De hecho, la AEAT espera ingresar, en términos brutos, unos 24.628 millones de euros este año, un 18,4% más anual. En cambio, la Agencia espera que las devoluciones se reduzcan un 3,2%, hasta los 13.271 millones brutos.

De ahí el importante crecimiento neto de la recaudación que espera la Agencia Tributaria para este año, del 60%.

En total, se espera que se presenten más de 25 millones de declaraciones del IRPF, un 2,1% más que el año pasado. El incremento se debe, según Fernández, a los "nuevos contribuyentes" que harán la declaración debido al incremento del mercado laboral. Es decir, gracias a los nuevos trabajadores.

Se espera haya un incremento del 10,3% de las declaraciones positivas, es decir, por las que el contribuyente tendrá que pagar (7,7 millones). En cambio, las devoluciones de Hacienda se reducirán un 1,8% (hasta los 15,7 millones).

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