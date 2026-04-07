El empleo vuelve a subir con el ‘Spain is different’ de siempre: ladrillo, sol, playa y poca productividad

El turismo representa el 13% del empleo en España y se espera que la inestabilidad internacional aumente la llegada de turistas extranjeros este verano.

Las actividades tecnológicas y científicas apenas suman 2,5 millones de ocupados y su crecimiento es similar al de sectores tradicionales.

La mayor parte de los nuevos empleos se concentran en sectores tradicionales como construcción, comercio, hostelería y transporte, con poca aportación de sectores de alto valor añadido.

El empleo en España creció en marzo con 211.510 nuevos afiliados, el mayor aumento histórico para este mes.

La subida de la afiliación media en marzo en 211.510 ocupados, la mayor conocida en ese mes de la serie histórica, ha despertado todas las alarmas sobre la calidad del empleo que se crea y el riesgo de que sean contratos precarios, repetidos o de escasa productividad.

El cambio de modelo que el Gobierno propugna hacia actividades de más valor añadido, como telecos, informática, actividades científicas y técnicas o inmobiliarias y financieras, aguanta unas cifras aún muy por debajo de cualquier sector tradicional como para ver clara esa transformación.

El resultado es que el empleo crece, pero el Spain is different de que presume el Gobierno es el de siempre: construcción de viviendas, sol y playa. Mientras, la aportación de valor añadido y la productividad que pueden atraer esas nuevas profesiones queda diluida.

Ningún analista se atreve a escudriñar todavía cómo será ese nuevo empleo que se va a generar este año y si habrá cambio de modelo o no. Todos coinciden en que, a pesar de lo llamativo de los datos de marzo, será menos que el medio millón de nuevos ocupados anuales que se lograron en 2025.

En un contexto de inversión productiva estancada y dudas sobre el efecto final de los Next Generation, como han alertado los principales servicios de estudios, el predominio de esas actividades de mano de obra intensiva y de menor cualificación puede dejar bajo mínimos la productividad en España.

Las cifras de marzo son claras: hay 18,39 millones de afiliados al régimen general y 3,42 millones de autónomos (21,8 millones de afiliados). Pero en el régimen general (asalariados), hay seis actividades básicas de gran contratación que ocupan a 9,42 millones de personas.

Con la clasificación revisada en enero por el Ministerio, el comercio (al por mayor y al por menor) es la actividad más numerosa, con 2,5 millones de afiliados. Le siguen los dos millones de la industria manufacturera, el millón y medio de hostelería y otro tanto de auxiliares administrativos, y un millón cada uno para construcción y transporte.

Son epígrafes que dominan el empleo y crecen a ritmos anuales medios del 3% al 5%, por encima del sistema en su conjunto. Si descontamos del régimen general los 3,2 millones de sanidad y educación (empleo público en su mayoría) y el millón de defensa, ese peso en el conjunto es aún más patente.

Frente a ello, las cinco o seis áreas en las que se han aglutinado las profesiones científicas, técnicas, telecomunicaciones, informática, financiero, inmobiliario o información, apenas llegan a 2,5 millones de ocupados. Y crecen aún a un ritmo anual similar al del conjunto del sistema.

Es cierto que este tipo de profesiones tienen su efecto en el régimen de autónomos, como ha destacado a modo de ejemplo el Ministerio de Inclusión con el dato del 10,9% anual más que hay en telecos e informática.

Pero es un colectivo de 69.500 trabajadores por cuenta propia, que ha crecido en doce meses en 6.800 efectivos. Sólo en los autónomos del comercio hay diez veces más y en construcción les multiplican por cinco.

Verano al alza

El problema añadido para que se haga realidad ese cambio de modelo laboral hacia empleos de más valor añadido está, además, en el inicio de la tendencia a la baja en la creación de empleo que todos los analistas y servicios de estudios auguran.

Es cierto que entramos en tres o cuatro meses de buenos datos de afiliación en los que será básico distinguir la fuerza económica que mueve el turismo y la de ese tipo de profesiones cualificadas que tanto desea el Ejecutivo.

Fuentes del sector turístico ya advirtieron que el año pasado se tocó techo con algo más de 3 millones de personas dedicadas a ese ámbito, de las que un 60% se englobaban directamente en la hostelería. Comercio, viajes, transporte, etc. copan el resto de la actividad.

No se puede olvidar que el turismo llega a ser el 13% del empleo que hay en España y supone el 12% del PIB. Es más, la inseguridad en Oriente Próximo augura una mayor afluencia de turistas extranjeros a destinos seguros y de calidad, como nuestro país, para este verano.

Como dato positivo, el año pasado el valor de los servicios turísticos exportados desde España sufrió el sorpasso de los que no lo son. Ganaron la partida los que se centran en esas nuevas profesiones de alto valor añadido, por primera vez. Pero faltan más datos y que se sostenga en el tiempo esa evolución.

Lo que está claro es que el ritmo de creación de empleo total, que instituciones como el Banco de España estimaron en el 2,7% en 2025, bajará medio punto este año y será la mitad (1,3%) en 2027.

Esa evolución augura un comportamiento de la afiliación para el último cuatrimestre del año con una tendencia, en media y desestacionalizada, muy a la baja.

Mientras se conozcan los datos mensuales de afiliación y paro, con o sin informaciones manipuladas como la de Sánchez de este lunes, los datos trimestrales de la Encuesta sobre la Población Activa (EPA) irán marcando la tendencia. La del primer trimestre se conocerá este 28 de abril.