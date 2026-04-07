Bruselas amonesta a España por bajar al 10% el IVA de los carburantes: "Las reglas europeas no lo permiten"

La Comisión Europea recomienda priorizar medidas que reduzcan el consumo de combustibles fósiles, en vez de incentivar su demanda mediante rebajas fiscales.

Bruselas advierte que, si España no rectifica, podría iniciar un procedimiento de infracción y solicitar sanciones económicas ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno español defiende que la rebaja del IVA es temporal y busca mitigar el impacto económico de la guerra en Irán para familias, autónomos y empresas.

La Comisión Europea ha amonestado a España por reducir al 10% el IVA de la gasolina y el diésel, medida que vulnera la normativa tributaria comunitaria.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha amonestado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber rebajado al 10% el IVA a la gasolina y al diésel con el fin de aliviar el impacto económico de la guerra en Irán. Esta medida vulnera la normativa tributaria europea, que no permite aplicar tipos reducidos a los combustibles.

El ministerio de Hacienda replica a Bruselas que la rebaja del IVA de los carburantes es una medida "temporal y no estructural" con el objetivo de "apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado".

El Ejecutivo comunitario envió a España una carta de advertencia el sábado 28 de marzo en la que recuerda que "la directiva del IVA de la UE no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido a los suministros de carburante", según ha confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia la portavoz de Fiscalidad, Louise Bogey.

Bruselas ha lanzado un aviso similar al Gobierno polaco de Donald Tusk, que también ha anunciado una rebaja del IVA a los combustibles en respuesta a la crisis de precios desatada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial.

La Comisión evita concretar sus próximos pasos y se limita a señalar que "estamos en estrecho contacto con los Estados miembros afectados". Si el Gobierno de Sánchez no rectifica, Bruselas podría lanzar un procedimiento de infracción y pedir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga sanciones económicas a España.

Pese a ello, el Ejecutivo español no ha dado ninguna señal de que esté dispuesto a rectificar. "La rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural", han alegado fuentes de Hacienda tras conocerse la llamada de atención de la Comisión Europea.

"La prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado", aseguran las fuentes consultadas, que también destacan que "el Gobierno mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea".

El comisario de Energía, el socialista danés Dan Jorgensen, ya expresó la semana pasada serias dudas sobre la rebaja del IVA a los carburantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

No tanto por su impacto fiscal, sino porque contradice una de las directrices clave que, según Bruselas, deben respetar los Gobiernos de la UE en sus medidas nacionales para hacer frente a la crisis energética: no estimular la demanda de combustibles fósiles.

"Entiendo que los diferentes países tienen diferentes circunstancias y también está claro que debemos ayudar lo máximo posible a los grupos más vulnerables", dijo tras una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Energía de los 27.

"Pero es obvio que como estamos en una situación que puede empeorar, en la que es necesaria una reducción de la demanda, animo a los Estados miembros a tenerlo en cuenta cuando adoptan medidas anticrisis", remachó, al ser preguntado por el caso de España.

"Cualquier medida adoptada no debería aumentar indebidamente la demanda agregada de petróleo y gas. Las medidas deben diseñarse cuidadosamente para evitar consecuencias no deseadas que puedan empeorar el equilibrio entre oferta y demanda en los mercados energéticos", reclama el Ejecutivo comunitario.

"En particular, las medidas que reduzcan de manera sustancial el precio marginal del petróleo y el gas incentivarán la demanda, contribuirán a precios agregados más altos y generarán efectos secundarios entre los Estados miembros".

"Se debe dar preferencia a las medidas que conduzcan a una reducción en el consumo de combustibles fósiles", ha avisado la Comisión. Una recomendación que no ha seguido el Gobierno de Sánchez.

Impuesto a las energéticas

El Ejecutivo comunitario ha confirmado este martes que en los próximos días tiene previsto presentar una serie de propuestas para ayudar a rebajar la factura energética, pero no ha querido aclarar si entre las medidas estará el impuesto a las empresas energéticas que han reclamado España, Italia, Alemania, Austria y Portugal.

"Esta solución europea serviría como señal a los ciudadanos de nuestros Estados miembros y a la economía en su conjunto, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría un mensaje claro de que aquellos que se benefician de las consecuencias de la guerra y reducen la carga sobre la población", alegan estos cinco países.

La Unión Europea ya aprobó en 2022, en respuesta a la guerra de Ucrania, una "contribución solidaria temporal" que debían pagar las grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios, con un tipo mínimo del 33% pero aplicable únicamente a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. A los Estados miembros que tenían sus propios impuestos, como España, se les permitió mantenerlos sin cambios.

En total, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas permitió recaudar 28.661 millones de euros en toda la UE, que los Estados miembros destinaron a paliar el impacto de la crisis de Ucrania. En España, el impuesto a las energéticas recaudó casi 1.500 millones de euros en 2022 y 2023.

Aunque el Gobierno de Sánchez propuso prorrogarlo, no logró votos suficientes en el Congreso para sacarlo adelante por la oposición de Junts y el PNV.