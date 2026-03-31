El Gobierno batió récord de recaudación con 325.000 millones en 2025 y el déficit público bajó al 2,18% del PIB

Las comunidades autónomas casi duplicaron su déficit, aunque varias regiones como Andalucía, Asturias y País Vasco permanecen sin déficit.

El déficit público bajó al 2,18% del PIB, superando la meta pactada con la Comisión Europea (2,5%).

El IRPF aumentó un 10,1%, el IVA un 9,9% y el Impuesto de Sociedades un 8,1%, impulsados por el empleo y los beneficios empresariales.

España alcanzó un récord de recaudación fiscal en 2025, ingresando 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior.

Tal y como se preveía, España cerró 2025 con un nuevo récord de recaudación fiscal. Sólo mediante impuestos las Administraciones Públicas ingresaron 325.356 millones de euros el año pasado. Esta cifra supone un crecimiento interanual del 10,4%.

Según indica el Ministerio de Hacienda, este incremento se debe a la "buena situación del empleo y por el impacto positivo de las medidas normativas y de gestión".

Como viene siendo habitual en los últimos años, el IRPF es el tributo que mejor se comporta. La recaudación se eleva un 10,1%, hasta los 142.466 millones. En este caso, la clave es "el mayor dinamismo laboral".

El IVA es la segunda mayor fuente de ingresos fiscales de las Administraciones, y crece un 9,9%, alcanzando los 99.532 millones.

Evolución de los ingresos fiscales. Ministerio de Hacienda.

En buena medida, la recaudación ha repercutido en los números rojos del sector público, que se han logrado reducir más de lo esperado. Según informa el Ministerio de Hacienda, el déficit público se ha quedado en el 2,18% del PIB. Es decir, que se ha cumplido sobradamente el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea, que estaba en el 2,5%.

Esto supone un descenso del déficit, en números brutos, de 8.811 millones de euros, dejándolo en 36.780 millones

En cualquier caso, cabe recordar que en estas cifras no está incluido el impacto de la dana de 2025, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana. Esto es porque las catástrofes naturales no computan en las reglas fiscales.

Si se incluyera la dana y su impacto económico, el déficit se elevaría al 2,39% del PIB. Es decir, que seguiría por debajo del objetivo comprometido con Bruselas.

Déficit

Con todo, la reducción del déficit no ha sido homogénea. Estado y Seguridad Social han rebajado sus números rojos. Y las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) se mantienen en superávit.

Sin embarfgo, las comunidades autónomas casi han doblado su déficit, pasando del 0,18% de su PIB en 2024 al 0,30% en 2025.

De hecho, según los datos de Hacienda, sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco están libres de déficit.