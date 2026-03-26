El INE confirma que España creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024

El empleo también creció: los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% interanual y las horas trabajadas un 2,2%.

Las exportaciones de servicios no turísticos crecieron un 11,1% y el gasto de los hogares residentes en el extranjero aumentó un 12,6%.

La demanda nacional fue el principal motor del crecimiento, aportando 3,6 puntos, mientras que la demanda externa restó 0,7 puntos.

El PIB de España creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, pero el doble que la media de la zona euro.

El producto interior bruto (PIB) de España creció un 2,8% en 2025, tras sumar un 0,8% en el último trimestre del año, gracias al consumo de los hogares y la inversión.

Así, la economía española se enfrenta a un proceso de desaceleración, ya que la expansión registrada el pasado ejercicio es siete décimas inferior a la de 2024. Aun así, creció el doble que el conjunto de la zona euro.

Con esta subida, confirmada por los datos de Contabilidad Nacional que el INE ha publicado este jueves, el PIB nacional encadena cinco años consecutivos de incrementos.

Además del 3,5% de 2024, la economía creció un 2,5% en 2023; un 6,4% en 2022, y un 6,7% en 2021.

La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del PIB de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior.

La demanda externa presentó una aportación de -0,7 puntos, lo que supuso nueve décimas menos que 2024.

Las variables que presentaron mayor dinamismo fueron las exportaciones de servicios no turísticos (11,1%) y, por parte de las importaciones, el gasto de los hogares residentes en el resto del mundo (12,6%).

Todas las ramas de actividad crecieron. El menor aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) se dio en las actividades primarias (1,2%) y el mayor en las profesionales (5,7%). La construcción también destacó con un alza del 5,6%.

El PIB a precios corrientes se situó en 1.687.152 millones de euros en el conjunto de 2025, un 5,8% superior al de 2024.

Crecimiento trimestral

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB subió un 0,8% trimestral, dos décimas más que en los tres meses precedentes.

Con este nuevo avance, ya son diez los trimestres en los que España ha crecido un 0,6% o más. Asimismo, se suman 21 trimestres consecutivos de expansión económica.

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Según fuentes del Ministerio de Economía, la aceleración del crecimiento del PIB en el último trimestre del año pasado marca un avance del 1,1% como punto de partida para 2026.

La demanda nacional aportó 0,9 puntos al crecimiento intertrimestral del PIB. Por su parte, la demanda externa tuvo una contribución de -0,1 puntos.

Por agregados de demanda, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 0,9% y el de las Administraciones Públicas un 0,2%. Por su parte, la formación bruta de capital registró una variación del 1,9%.

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 0,8%, lo que supuso 1,5 puntos más que en el tercer trimestre.

Las importaciones registraron una variación del 1,2%, tasa una décima menor que la del trimestre precedente.

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas positivas o neutras en su valor añadido.

Crecimiento interanual

El INE ha informado además de que el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,7%, una décima más de lo avanzado a finales de enero pero tasa similar a la del trimestre previo.

La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos al crecimiento interanual del PIB. Por su parte, la demanda externa aportó -0,8 puntos.

Por agregados de demanda, el gasto en consumo final se aceleró una décima respecto al trimestre anterior, al crecer un 3% interanual.

El de los hogares presentó una tasa del 3,1%, similar a la del trimestre anterior; y el de las Administraciones Públicas alcanzó una tasa del 2,5%, una décima superior a la del trimestre precedente.

Por su parte, la formación bruta de capital registró una variación del 5,9%, tasa 1,6 puntos menor que la del anterior trimestre.

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa interanual del 3,8%, lo que supuso ocho décimas más que en el tercer trimestre.

Las importaciones registraron una variación del 6,5%, una décima menos que en el trimestre precedente.

Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas en su valor añadido, salvo las ramas primarias.

Empleo y productividad

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,2% interanual en los últimos tres meses de 2025, cuatro décimas menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales, varió un 1,2%.

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% en tasa interanual, cinco décimas menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales el aumento fue del 0,3%.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del -0,1%, y la productividad por hora efectivamente trabajada, del 0,5%.

En términos intertrimestrales estas tasas fueron del 0,6% y del -0,4%, respectivamente.