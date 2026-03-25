El Congreso avala el 'dedazo' de María Jesús Montero en la AIReF e Inés Olóndriz será su nueva presidenta

Inés Olóndriz ha defendido su neutralidad y ha asegurado que nunca ha militado en ningún partido político.

La votación en la Comisión de Hacienda del Congreso se saldó con 19 votos a favor y 17 en contra, con el rechazo de PP y Vox.

Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local, fue propuesta por el Ministerio de Hacienda para relevar a Cristina Herrero.

El Congreso ha aprobado el nombramiento de Inés Olóndriz como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera (AIReF).

Pese a la polémica que genera que forme parte del equipo de la ministra María Jesús Montero, Inés Olóndriz será la nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera. La Comisión de Hacienda del Congreso ha dado luz verde a su nombramiento.

Secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Olóndriz había sido la persona propuesta por el Ministerio de Hacienda para dirigir la institución tras caducar el mandato de Cristina Herrero. Sin embargo, su designación definitiva estaba pendiente del aval de la Comisión de Hacienda del Congreso. Y se ha votado este miércoles.

La votación ha sido favorable a su nombramiento, con 19 votos a favor y 17 en contra (los de PP y Vox).

Una votación que se ha dado tras la intervención de Olóndriz, en la que ha defendido su neutralidad pese a formar parte del Ministerio de Hacienda. "Nunca he militado en ningún partido", ha afirmado.

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