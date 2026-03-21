Repsol, Moeve o BP estarán obligadas a informar a la CNMC sobre sus costes para que vigile si sus márgenes son abusivos

El decreto también prioriza el acceso a la red eléctrica para viviendas, servicios esenciales e industrias estratégicas, dejando en segundo plano a los centros de datos.

La CNMC publicará antes del 31 de mayo un estudio sobre el mercado de distribución de carburantes, prestando especial atención a precios y competencia.

El control sobre los márgenes de las petroleras durará al menos tres meses, con posibilidad de ampliación, y la CNMC emitirá recomendaciones sobre márgenes en dos semanas.

Las petroleras como Repsol, Moeve o BP deberán informar semanalmente a la CNMC sobre sus costes y márgenes para evitar prácticas abusivas.

Todas las petroleras y distribuidoras de carburantes están obligadas a informar cada semana a la CNMC sobre los costes que sufren, para establecer un sistema de vigilancia que evite que sus márgenes puedan ser abusivos.

Así lo especifica el Real Decreto Ley de respuesta a la crisis de Oriente Medio que ha publicado el BOE este sábado, con la intención de que se sepan precios, volúmenes de venta, costes y cualesquiera otros datos relevantes para el análisis de ese mercado, tan sensible para familias y empresas.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que existe el convencimiento en la Administración de que los grandes operadores, como Repsol, Moeve o BP, aprovechan estas grandes subidas de precio del petróleo para elevar precios antes de tiempo, y bajarlos a un ritmo mucho más pausado.

El control se va a establecer durante estos tres meses de vigencia que se ha puesto en el decreto, si bien se especifica en su articulado la opción de ampliar la vigencia y mantener el control sobre los márgenes de las petroleras durante más tiempo.

Para establecer un marco de referencia a la hora de evaluar si el margen que se aplica en los surtidores es más o menos excesivo, se ordena a la propia CNMC que establezca en los próximos quince días unas recomendaciones básicas sobre cómo deben ser los márgenes en la cadena de valor de este negocio.

Además, el organismo que preside Cani Fernández deberá publicar antes del 31 de mayo próximo un estudio sobre el funcionamiento del mercado de la distribución de carburantes, tanto grandes cadenas como estaciones independientes, con especial atención a los precios y el grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán.

La CNMC trasladará toda la información que recabe cada semana y los análisis pertinentes a tres ministerios: Economía, Transición Ecológica y Consumo, que serán los que evalúen si se ha cometido una infracción grave, para que se apliquen las correspondientes sanciones.

Desde Sumar se había solicitado al Gobierno un control más estrecho sobre los márgenes de las petroleras. Fuentes cercanas a la formación aseguran que su intención era poner un impuesto por los beneficios extraordinarios que están teniendo con la subida de precios lograda por la guerra.

Finalmente esa opción se ha descartado del decreto, ante el temor fundado de que formaciones como el PNV o Junts, claramente en contra de este tipo de tributos, no apoyaran el texto en el Congreso.

Centros de datos

Otra de las novedades que trae el decreto contra los efectos de la guerra que ha aprobado el Gobierno se centra en las condiciones que se establecen para obtener la concesión de acceso y conexión a la red eléctrica de los proyectos considerados de "alta prioridad".

A partir de ahora, tendrán preferencia absoluta para acceder a la red las promociones inmobiliarias para vivienda o servicios esenciales (hospitales, servicios públicos, puertos, etc.).

En segunda instancia, se considera también de alta prioridad la conexión a nuevos consumos industriales que hayan sido calificados como proyectos estratégicos. Y en tercer lugar, se colocan los casos en los que se actualice el consumo en un contrato ya concedido y que esté haciendo uso efectivo de la red.

El decreto establece que, a partir de ahora, los proyectos de alta prioridad serán de adjudicación directa y no necesitan salir a concurso ni siquiera cuando haya más de una petición. Incluso se remite a parar todos los expedientes en marcha para poner por delante este tipo de procesos.

Esta decisión deja fuera de la prioridad a los centros de datos cuando tengan que competir con peticiones de vivienda o industria en un mismo punto de acceso a la red. El propio preámbulo de la norma advierte de la avalancha de inversiones en centros de datos para el desarrollo de la IA.

Hasta ahora, se aplicaba un procedimiento reglado basado en el principio first come, first served, con el que los gestores de la red de transporte y distribución tramitan y resuelven las solicitudes de acceso a sus redes.

Pero eso se ha acabado, sobre todo a la vista de que muchas de esas adjudicaciones bloqueaban durante cinco años los puntos de acceso, con proyectos que no siempre se terminan llevando a cabo.

El propio preámbulo justifica este cambio en la "congestión administrativa" de la red con fines especulativos. "Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red (en el caso de la distribución) ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma", contempla el decreto.

Este cambio significativo en las normas de acceso coincide con una gran amalgama de normas para potenciar el desarrollo de las renovables, sobre todo fotovoltaicas, mediante la flexibilización de los trámites administrativos y las trabas legales.