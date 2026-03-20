La letra pequeña del 'Plan Sánchez' contra la guerra: la mayor parte de las medidas finalizarán el 30 de junio

El IBI tendrá una bonificación de hasta el 50% para quienes instalen placas solares y habrá medidas para fomentar la electrificación y eficiencia energética.

Se impulsan deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y reformas para mejorar la eficiencia energética en viviendas.

Incluye rebajas fiscales como la reducción del IVA al 10% en carburantes y en las facturas de la luz, así como una rebaja en el Impuesto sobre los Hidrocarburos.

El plan de 5.000 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra anunciado por Pedro Sánchez estará vigente hasta el 30 de junio.

El plan de 5.000 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra anunciado por Pedro Sánchez tiene letra pequeña. Su fecha de caducidad será el 30 de junio.

Así lo acaba de confirmar el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa en la que da cuenta de algunas de las rebajas fiscales que se van a poner en marcha.

En concreto, señala que "la vigencia de estas medidas se extenderá hasta el 30 de junio de 2026" pese a que el dinero destinado a este plan apenas supone una quinta parte de los 25.000 millones en los que aumentará la recaudación fiscal este año.

El presidente del Gobierno ha presentado este viernes un conjunto de 80 medidas con distintas bonificaciones fiscales para tratar de "abaratar los precios que afectan a la ciudadanía" y tratar de paliar los efectos inflacionistas derivados del aumento de las materias primas.

Los carburantes pasarán a estar gravados con una rebaja del IVA al 10%, que supondrá un ahorro de 507 millones.

Además, habrá una reducción del Impuesto sobre los Hidrocarburos que permitirá -dice Hacienda- un ahorro de 656,5 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha dado también detalles de otras medidas que se van a poner en marcha en materia fiscal. Así, habrá una reducción del 10% del IVA en las facturas de la luz de los hogares. Un ahorro de 540 millones de euros, que también se repercutirá a los consumidores de gas natural, briquetas y pellets.

Real Decreto Ley

El Impuesto Especial sobre la Electricidad caerá del 5,1% al 0,5% en los próximos meses. También se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que tendrá un impacto de unos 450 millones de euros.

El Real Decreto Ley, del que aún no se conocen los detalles, incluye también un descuento de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional.

Hacienda va a poner en marcha también un conjunto de medidas tributarias para intentar impulsar la electrificación del parque de vehículos y aumentar la eficiencia energética de los hogares.

Así, se impulsan deducciones del 15% en el IRPF para quienes adquieran coches de pila de combustible o vehículos enchufables. Ahora bien, en este caso la fecha tope es el 31 de diciembre.

Además, se establece durante todo el año la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Y se recuperan las deducciones del IRPF del 20%, 40% o 60% para quienes realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración.

El departamento que dirige María Jesús Montero también señala que otros impuestos como el IBI serán modificados para que haya una bonificación de hasta el 50% para quienes instalen placas solares.