El FMI recorta su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1% y pide "esfuerzos adicionales de consolidación"

El FMI subraya la importancia de medidas temporales y focalizadas para mitigar el impacto energético, así como de reformas para mejorar la oferta de vivienda.

Se prevé que la inflación alcance el 3% a finales de 2026 y descienda al 2,2% en 2027, principalmente por el encarecimiento de la energía.

El organismo advierte del aumento de riesgos sobre la deuda y el déficit, y exige al Gobierno español esfuerzos adicionales de consolidación fiscal.

El FMI recorta su previsión de crecimiento para España en 2026 al 2,1%, citando el impacto negativo del conflicto en Oriente Medio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España dos décimas -hasta el 2,1%- durante el año 2026, por el impacto adverso del conflicto de Oriente Medio.

Así lo ha indicado el organismo en su informe actualizado respecto del estado de la economía española ya con las primeras previsiones del efecto que tendrá la guerra de Irán.

Al mismo tiempo, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva ha advertido del mayor riesgo con el control de la deuda y el déficit por lo que ha exigido al Gobierno español "esfuerzos adicionales de consolidación".

Respecto a las ayudas por la guerra, advierten que requerirían de aumentos de impuestos o reducciones del gasto por parte del Gobierno central para compensar su impacto.

En su anterior informe del mes de enero, el FMI estimó un crecimiento del PIB del 2,3% para 2026 y del 1,9% para 2027. En el caso del próximo año la rebaja es de una décima, hasta el 1,8%.

En cuanto a la inflación, las actuales previsiones son llegar a aproximadamente el 3% -un punto más- a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales de 2027. Hasta ahora, el pronóstico era del 2,1 y el 2%.

Más allá de 2027, se prevé que el crecimiento anual del PIB se estabilice en torno a su potencial a medio plazo de alrededor del 1,7%.

El FMI indica que, a pesar del impacto adverso del conflicto en Oriente Medio, se prevé que el crecimiento en España siga siendo firme a corto plazo antes de ralentizarse gradualmente.

Se prevé que el conflicto afecte negativamente a la economía española, principalmente por el aumento de los precios del petróleo, mientras que el impacto de la subida de los precios del gas debería verse atenuado por varios factores, entre ellos la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España.

Estiman una evolución de los precios del petróleo y del gas consistente, en líneas generales, con los precios de los futuros a mediados de marzo de 2026.

Se espera que la demanda interna siga siendo la principal fuente de crecimiento, compensando en parte la moderación de los factores determinantes por el lado de la oferta (aumento de la población activa) y de la demanda (turismo) de los últimos años.

Se prevé también que el consumo privado siga respaldado por el aumento sostenido de los salarios "en un entorno de mercado laboral todavía dinámico", y por una caída continuada de la tasa de ahorro que permitirá a los hogares amortiguar el impacto del shock energético.

En tanto, la inversión se beneficiará del último año del Plan de Transformación y Resiliencia y del repunte continuado de la construcción de viviendas.

Precios de la energía

Por otro lado, el organismo indica que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría traducirse en un aumento más duradero de los precios de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre, lo que pesaría sobre la inversión, el consumo y el crecimiento.

También podría provocar mayores efectos de segunda ronda sobre los salarios y la inflación, manteniendo la inflación general por encima del 3% durante un tiempo.

Fragmentación política

El recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas y de las medidas comerciales es otro riesgo externo importante para España y para la economía global, dice el FMI.

En el frente interno, la fragmentación política plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal que el personal técnico estima que serán necesarias.

Una consolidación para cumplir con los compromisos en el marco del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), así como para aplicar medidas decisivas que tranquilicen a los mercados en caso de tensiones financieras.

Gasto neto

El FMI proyecta que el crecimiento anual del gasto neto siga superando los objetivos de las autoridades y que el déficit descienda solo moderadamente, lo que "exigirá esfuerzos adicionales de consolidación".

Según el escenario en el que se mantienen las políticas vigentes, y que supone que no se introducen nuevas medidas más allá de las ya aplicadas o aprobadas, el déficit se estabilizará por encima del 2% del PIB en 2031, frente al 0,8% previsto.

Esto implica que será necesario implementar medidas equivalentes a casi el 1,5% del PIB para cumplir con la senda de déficit definida por las autoridades españolas.

Medidas por la guerra

En cuanto a las medidas fiscales para mitigar los efectos adversos del shock energético en los hogares y las empresas, indican que "estas no deberían distorsionar los precios de la energía y sí estar bien focalizadas y ser de carácter temporal".

Para garantizar que las comunidades autónomas contribuyan a este esfuerzo, las propuestas de reducción de su deuda y del aumento de las transferencias del gobierno central deberían ir acompañadas de "planes de consolidación creíbles y de una reforma de la regla fiscal regional centrada en el estricto cumplimiento de los límites de crecimiento del gasto", en consonancia con el marco fiscal de la Unión Europea (UE).

Estas medidas también requerirían aumentos de impuestos o reducciones del gasto por parte del gobierno central para compensar su impacto.

Impulso al turismo

Del lado positivo, indican que el crecimiento del turismo podría ser más resiliente de lo previsto debido a la mayor diversificación entre regiones, la reducción de la estacionalidad y un desvío de turistas hacia España tras el conflicto en Oriente Medio.

Además, agregan que la política de España favorable a la inmigración podría mantener las entradas netas de inmigrantes por encima del pronóstico de referencia del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por último, el consumo podría crecer más de lo proyectado si la reducción de la tasa de ahorro de los hogares hacia el nivel previo a la covid fuera más rápida de lo previsto.

Políticas de vivienda

En relación a la vivienda, indican que el deterioro de la asequibilidad exige una acción más contundente para aumentar la oferta, sobre la base de las iniciativas del Gobierno actualmente en curso.

E indican que las prioridades deberían incluir planes de desarrollo urbano, liberar aún más suelo para la construcción y agilizar los procedimientos de autorización.