BBVA congela en el 2,4% el crecimiento de España para 2026: la guerra en Irán impide una revisión al alza

La economía española mantendrá su expansión en 2026 y 2027, aunque dependerá más de la demanda interna y se verá afectada por factores como la regularización de trabajadores extracomunitarios y los riesgos derivados de la crisis geopolítica.

La inestabilidad en la región podría beneficiar al turismo español y al crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que crecerán casi un 5% en 2026.

El conflicto en Oriente Medio restará 0,2 puntos al crecimiento económico en 2026 y sumará 0,3 puntos a la inflación media, que se prevé en el 2,9% este año.

BBVA mantiene su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para 2026 debido al impacto de la guerra en Irán sobre los costes de energía y transporte.

BBVA Research ha constatado que la economía española mantiene un ritmo de crecimiento elevado y sólido, con datos que incluso mejoran lo previsto inicialmente.

Sin embargo, en su informe Situación España publicado este lunes, el servicio de estudios de la entidad ha decidido mantener su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,4% para 2026.

El motivo principal que impide subir aún más las estimaciones para este año es el reciente aumento en los costes de transporte y energía derivado de la guerra en Irán.

Para 2027 BBVA sí ha elevado su pronóstico. Lo ha hecho cuatro décimas, al 2,4%.

El informe detalla que el ataque de EEUU e Israel a Irán supone un choque geopolítico con efectos significativos. El principal canal de contagio hacia la economía será el energético, debido a las presiones al alza en los precios del gas y del petróleo.

En el caso concreto de España, BBVA calcula que el impacto de este conflicto geopolítico restará alrededor de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026 y sumará 0,3 puntos porcentuales a la inflación media.

Así, se espera que la inflación se sitúe en el 2,9% este año y se modere al 2% en 2027.

El principal foco de tensión económica mundial se encuentra en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita aproximadamente el 30% del crudo marítimo y el 20% del gas natural licuado a nivel global.

El tráfico en esta zona se ha frenado drásticamente debido a la cancelación de rutas y al fuerte encarecimiento de los seguros marítimos.

A pesar de ello, el escenario central que maneja BBVA Research contempla que el conflicto se extienda tan solo unas semanas.

Bajo esta premisa de un evento de corta duración, los analistas de la entidad calculan que los precios del petróleo alcancen los 74 dólares por barril en el segundo trimestre para ir descendiendo hasta un promedio de 68,8 dólares durante 2026 y de 63,3 dólares en 2027.

Los economistas advierten, no obstante, que si la guerra se alarga y destruye más infraestructuras, el impacto en la inflación, las cadenas de suministro y la confianza de las familias será mucho mayor.

Como efecto colateral de esta crisis internacional, la economía española podría encontrar un inesperado impulso en el sector exterior.

Por un lado, el conflicto en Oriente Medio podría atraer turismo a España, al desincentivar los viajes tanto a los países directamente afectados como a las zonas turísticas competidoras situadas en el este del Mediterráneo.

Por otro lado, las exportaciones de servicios no turísticos en España se consolidan como el componente más dinámico del sector exterior, con una previsión de crecimiento del 4,9% en 2026 y del 4,4% en 2027.

Impacto temporal de las inundaciones

A pesar de las turbulencias geopolíticas, la expansión continuará en 2026 y 2027, con un crecimiento que dependerá cada vez más de la demanda interna. La actividad y el empleo sorprendieron al alza en el último trimestre de 2025, con una subida del PIB del 0,8% intertrimestral que cerró el pasado año con un destacado avance del 2,8%.

Para el primer trimestre de 2026, en BBVA estiman que el crecimiento podría situarse entre un 0,6% y un 0,7%, un pulso que aún supera lo esperado hace unos meses.

Este arranque de año, no obstante, ha contado con un sesgo temporal a la baja debido a las lluvias intensas e inundaciones sufridas en Andalucía.

BBVA Research detectó una caída relevante en las compras con tarjeta (tanto de españoles como de extranjeros) en las provincias afectadas, aunque el impacto fue efímero y el gasto repuntó rápidamente en los días posteriores.

El reto de la regularización

En el ámbito del consumo, destacará el apetito por los bienes duraderos, favorecido por unas mayores facilidades de financiación y las nuevas políticas de descarbonización.

Entre ellas brilla el Plan Auto 2030, presentado a finales de 2025, que cuenta con una visión integral y una inversión público-privada de 7.000 millones de euros al año para acelerar la electrificación del parque automovilístico.

Aun así, desde el servicio de estudios avisan de riesgos que podrían limitar su éxito, como la dependencia de las importaciones, las desigualdades de acceso o que el subsidio acabe siendo absorbido por el fabricante.

Por el lado del mercado laboral, la expansión económica coincidirá con un proceso de regularización que podría afectar a unos 550.000 trabajadores extracomunitarios.

Según el informe, la población en situación irregular se ha duplicado desde 2021, concentrándose sobre todo en personas procedentes de Centro y Sudamérica, con una mayor prevalencia de mujeres.

Este empleo se focaliza en sectores intensivos en mano de obra como las actividades del hogar, la hostelería, las manufacturas y la construcción, y la mitad de estos trabajadores se concentran entre Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El salvavidas exterior

Como efecto colateral de la crisis en Oriente Medio, la economía española podría encontrar un inesperado impulso en su sector exterior.

Por un lado, la inestabilidad podría desincentivar los viajes a destinos competidores en el este del Mediterráneo, atrayendo más turismo hacia España.

Por otro lado, al margen de los visitantes extranjeros, las exportaciones de servicios no turísticos se consolidan como el gran baluarte dinámico del sector exterior.

Apoyadas fuertemente en los servicios digitales y de conocimiento, BBVA Research prevé que crezcan un 4,9% en 2026 y un 4,4% en 2027.

Pese a este vigoroso avance, su peso en el PIB español todavía se sitúa 6 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea, lo que evidencia que España aún tiene un amplio margen de convergencia en este ámbito durante los próximos años.