Hacienda recaudará 1.800 millones más si la guerra de Irán lleva a los carburantes a su récord del año 2022

El sector del transporte y las empresas energéticas solicitan ayudas al Gobierno ante la escalada de precios, mientras se barajan medidas como bonificaciones o control de precios similares a las de 2022.

El Estado recauda hasta el 44% del precio de cada litro de gasolina en impuestos, lo que podría elevar la recaudación fiscal sobre carburantes a más de 22.700 millones de euros este año.

El precio del petróleo brent ha superado los 100 dólares por barril en solo siete días de conflicto, impulsando una fuerte subida en el coste de la gasolina y el gasóleo.

Hacienda podría recaudar 1.800 millones de euros más este año si los precios de los carburantes alcanzan los niveles récord de 2022 debido a la guerra en Irán.

El Ministerio de Hacienda recaudará unos 1.800 millones de euros más que el año pasado si la subida de los carburantes, a causa de la guerra de Irán, llega a niveles similares a los de la invasión de Ucrania en 2022.

Los datos recopilados por EL ESPAÑOL-Invertia indican que el impacto en la recaudación tributaria total podría elevar los ingresos fiscales, solo por la venta de carburantes, por encima de los 22.700 millones de euros este año, superando los máximos de 2022.

Este lunes el precio del petróleo brent (el que se usa de referencia en Europa) llegó a los 100 dólares por barril por primera vez desde marzo de 2022. Sin embargo, las perspectivas son ahora quizás peores que entonces, ya que en esta oportunidad se logró esta barrera psicológica con mayor velocidad.

En 2022, pasaron nueve días desde que estalló la invasión y el brent llegó a los 100 dólares. Al día siguiente, a primeros de marzo, se situó en los 109 euros. Y escaló hasta el máximo de 112 dólares en junio.

Con Irán solo ha tardado siete días en llegar a esta cota y las perspectivas de algunos analistas elevan los precios máximos hasta los 120 euros. Un nivel que no se llega desde 2012, con los coletazos de la gran crisis de 2008.

Del mismo modo, la subida de las gasolinas en esta última semana ha sido fulgurante. Los datos en poder de Facua indican que en cinco días el crecimiento medio ha sido de 33 céntimos por litro en el gasóleo y de 17 en la gasolina, un 11% más.

De esta manera, la gasolina sin plomo 95 marcó este lunes los 1,67 euros de media, en comparación con 1,50 euros del 1 de marzo, el día después de que comenzaran los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán.

Y el fantasma de los dos euros por litro ya comienza a sobrevolar a los consumidores. Precisamente, la última fecha en la que se superó esta barrera fue en el segundo trimestre de 2022. En junio, se llegó al récord de 2,14 euros por litro la gasolina de 95 y el gasóleo también se situó en torno a los dos euros.

Estos niveles impulsaron dos movimientos: una recaudación tributaria récord y la activación de ayudas y bonificaciones de veinte céntimos al litro de combustible que se aplicaba al cargar el depósito.

En el primero de los casos, hay que entender cómo se aplican estos impuestos. Según la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), Hacienda puede llevarse más de 22 euros por cada 50 que se eche en el depósito. Esto es una media del 44% del precio de cada litro.

Se paga un importe fijo, que está en torno a los 47 céntimos por litro en el caso de la gasolina de 95 octanos por el denominado Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Al que se suma al Impuesto del Valor Añadido (IVA) del 21% que se aplica sobre el precio final.

De esta manera, siguiendo el ejemplo de un litro de gasolina de 95 octanos, con un precio de 1,67 euros (el que llegó el lunes), el Ministerio de Hacienda se lleva 73 céntimos.

Recaudación por las gasolinas

Es así como el Estado recaudó unos 12.500 millones de euros en el año 2025 por el IEH y otros 8.400 millones por el IVA a los carburantes. Estos últimos calculados en base a un consumo total de estos hidrocarburos de 40.000 millones.

Esto supone una recaudación total, solo por los impuestos a las gasolinas, de 20.910 millones para el Fisco. Una cifra que está muy cerca de los 20.700 millones que se registraron en 2023 y 2024, con los precios de la gasolina estabilizados.

El problema fue en 2022 cuando los precios de las gasolinas y de la energía se dispararon tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Similitudes con 2022

Esto supuso que el Estado llegara este año al récord de 10.060 millones por el IVA de los combustibles, debido al elevado precio que disparó hasta los 47.905 millones el valor total del consumo de gasolina.

Si se suma esta recaudación a la de los impuestos de los combustibles (que suele tener subidas anuales del 1% al 3%) de 11.984 millones en 2022, tenemos un impacto total en las arcas del Estado de 22.044 millones.

¿Y ahora? Muchos analistas ven que la situación macroeconómica es similar a la del comienzo de la guerra de Ucrania. Y de momento, los precios del petróleo, el gas y la energía se están comportando con subidas parecidas a las de entonces. Hasta la fecha.

Se agrava el conflicto

Hablamos de un shock de la energía y los combustibles. EEUU, Israel e Irán llevan una semana en guerra que ha afectado a más de una decena de países del Golfo Pérsico, una de las regiones con mayor producción de crudo y gas. Pero además, el conflicto ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del suministro mundial de carburantes y mercancías.

Además, el pasado fin de semana Israel volvió a escalar en el conflicto bombardeando infraestructuras energéticas de Irán, lo que ha impactado en el mercado y llevó al petróleo brent a escalar en algún momento de la jornada de ayer a los 120 dólares, aunque cerró la cesión en los 100.

La mayoría de los expertos ven que el conflicto no tendrá rápida solución, por lo que los precios energéticos podrían seguir escalando, y lo que es peor, mantenerse en cotas máximas por varios meses.

1.800 millones más

Esto implica que, a efectos tributarios -y si los precios se mantienen en niveles de 2022 como así ha sido al menos en esta primera semana- la recaudación al cerrar este año puede llegar a los 22.700 millones, solo por los impuestos a los combustibles.

Esto supone ingresar los 10.000 millones por IVA, 1.600 millones más que en 2025, y otros 12.700 por el impuesto a los carburantes, si se mantiene su tasa de crecimiento del último lustro, que elevaría en 200 millones lo que se ingresó el curso pasado. En total, 1.800 millones más que el año pasado y casi 700 más que el récord de 2022.

Precisamente, para contener estas subidas los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra. Aunque todavía no hay nada decidido.

Ayudas a los transportistas

Por otro lado, el sector del transporte por carretera teme que la escalada de precios impacte en su negocio. Por ello, asociaciones como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ya piden ayudas al Gobierno.

CETM considera necesario revisar de forma temporal la fórmula utilizada para actualizar el precio del transporte por carretera en función de la evolución del coste del combustible. Por otro lado, las compañías energéticas también valoran pedir que se recuperen las ayudas directas para comprar gasolina.

De momento, el Gobierno ya ha adelantado que una de las opciones es recurrir al control de precios que ya utilizaron en 2022. Esto supone bonificar con 20 céntimos cada litro de combustible, tres cuartas partes atribuibles al Estado y una cuarta parte a las petroleras.

Bonificaciones a la gasolina

Desde el punto de vista de Hacienda, la fórmula encaja porque no implica reducir la recaudación fiscal. En 2022, el Gobierno estimó que el coste para las arcas fue de unos 6.000 millones por estas bonificaciones, lo que compensó con el ingreso de 20.000 millones por impuestos de gasolina.

De esta manera, se cierra la puerta a la rebaja de impuestos directos, como sí se hizo en el caso de la energía; o del IVA, como se aplicó a los alimentos de primera necesidad.