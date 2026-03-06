Funcas advierte que un conflicto prolongado o daños severos en infraestructuras podrían agravar considerablemente el impacto económico.

El incremento de los precios energéticos afectará al consumo privado, exportaciones, turismo e inversión en España, aunque la diversificación de proveedores de gas atenúa el impacto.

El cierre casi total del estrecho de Ormuz ha encarecido abruptamente el petróleo, el gas y los fertilizantes, impactando en los precios energéticos y la cesta de la compra.

Funcas prevé que la guerra en Irán reste dos décimas al PIB español y eleve la inflación por encima del 3% este verano.

Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el cierre casi total del estrecho de Ormuz han encendido las alarmas en los mercados energéticos y en las instituciones de análisis españolas.

En una nota de coyuntura, Funcas advierte de que el conflicto se traducirá en un repunte de la inflación española, que podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano, y en un crecimiento del producto interior bruto (PIB) unas dos décimas inferior a lo anticipado antes de la escalada bélica.

El centro de estudios subraya, no obstante, que se trataría de un impacto limitado, siempre que la contienda esté acotada a tres meses y que los daños sobre las infraestructuras energéticas de la región no sean severos.

Según los cálculos de Funcas, el cierre práctico de Ormuz —por donde transita cerca de la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos— ya ha provocado "un encarecimiento abrupto" del petróleo, del gas y de los fertilizantes.

Sin embargo, precisa que la reacción de los mercados está siendo menos virulenta que la registrada tras la invasión rusa de Ucrania.

La institución recuerda que en aquel momento el barril de Brent llegó a cotizar por encima de los 180 dólares y el gas en el mercado ibérico (Mibgas) escaló hasta los 200 euros por megavatio hora, niveles muy superiores a los actuales.

Aunque no estamos en el escenario de 2022, el documento deja claro que el choque tiene la magnitud suficiente como para alterar la senda prevista de los precios y de la actividad económica.

Más inflación

El impacto se articula a través de lo que los economistas llaman elasticidades, es decir, cuánto sube el índice de precios al consumo (IPC) cada vez que lo hacen el petróleo o el gas.

La nota señala que un incremento del 10% en el precio del crudo añade una décima a la tasa de inflación general, al trasladarse este encarecimiento a los combustibles de automoción.

En el caso del gas, el think tank calcula que una subida del 10% del Mibgas redunda en un aumento de una décima del IPC vía recibos de gas para uso doméstico y factura eléctrica.

Partiendo del sostenimiento de las cotas actuales de Brent y Mibgas, Funcas concluye que el IPC podría elevarse ligeramente por encima del 3% de aquí al verano, antes de retroceder y acercarse al 2,5% previsto antes del conflicto para finales de año.

El centro de estudios insiste en que el golpe será perceptible en el bolsillo de los hogares.

El informe advierte de que el encarecimiento de los productos energéticos se traslada de forma directa e inmediata a la cesta de la compra, lo que retraería el avance del consumo privado, principal motor de crecimiento en el corto plazo.

Menos PIB

A esto se suma un impacto negativo sobre las exportaciones españolas, derivado de la afección a la actividad económica en el resto de países, y el efecto de los mayores costes de producción sobre las empresas, que serían trasladados a lo largo de la cadena hacia el consumidor final.

En el turismo, Funcas dibuja un cuadro mixto. Por un lado, señala que el sector se resentiría por el encarecimiento de los viajes en avión y el impacto general de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los visitantes.

Por otro, la institución admite que España podría compensar esto parcialmente gracias a un aumento de su atractivo frente a destinos competidores cercanos a Oriente Medio, que podrían ser percibidos como más inseguros.

En cuanto a la inversión, el informe anticipa que muchas decisiones podrían paralizarse o posponerse como resultado de la incertidumbre.

Poniendo todas estas piezas en conjunto, Funcas cifra el impacto macroeconómico.

La suma de todos estos canales —consumo, exportaciones, turismo e inversión—, teniendo también en cuenta un pequeño efecto compensatorio por el menor crecimiento de las importaciones, podría restar al PIB unas dos décimas de crecimiento en 2026.

En paralelo, el centro de estudios recalca que se afronta este shock en una posición más favorable en comparación con la guerra de Ucrania gracias a la menor dependencia de Europa del abastecimiento de gas procedente del Golfo.

En el caso de España, subraya la diversificación de sus proveedores, destacando el elevado peso de Argelia (34,6%) y Estados Unidos (30%).

La gran condición para que este escenario central se mantenga es la duración y severidad de la guerra.

La hipótesis de Funcas parte de un conflicto de duración acotada a tres meses, incluyendo el tiempo necesario para restablecer la producción.

Para resistir este periodo, el informe confía en los "colchones" de los que dispone la economía mundial, como el volumen de hidrocarburos almacenados en los países importadores y la capacidad productiva de otras zonas.

Advierte, sin embargo, de que si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos, el escenario sería "significativamente más negativo".