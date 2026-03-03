La inflación de la eurozona repunta al 1,9% y el BCE alerta de que la guerra de Irán puede disparar los precios

En febrero, los servicios lideraron el aumento de precios (3,4%), mientras que la energía sigue en negativo aunque moderó su caída.

España registra la mayor inflación entre las grandes potencias del euro (2,5%), seguida de Alemania (2%), Italia (1,6%) y Francia (1,1%).

El BCE advierte que la guerra entre Irán, EE.UU. e Israel podría encarecer la energía y provocar un fuerte aumento de la inflación.

La inflación de la eurozona subió al 1,9% en febrero, superando las previsiones y acercándose al objetivo del BCE.

La inflación de la eurozona repuntó inesperadamente dos décimas en febrero hasta situarse en el 1,9%, aunque se mantiene por debajo del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo (BCE), según el dato adelantado publicado este martes por Eurostat. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un 1,7%.

La subida se ha producido antes de que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán haya impulsado al alza esta semana los precios del petróleo y del gas.

En una entrevista publicada este martes por el FT, el economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, avisa de que un conflicto prolongado en Oriente Próximo que genere problemas de suministro podría provocar "un fuerte aumento de la inflación impulsada por la energía y una marcada caída de la actividad".

"El impacto se amplificaría si además diera lugar a una revaluación del riesgo en los mercados financieros", añade Lane.

"La magnitud del impacto y sus implicaciones para la inflación a medio plazo dependen de la amplitud y la duración del conflicto. El BCE seguirá muy de cerca la evolución de los acontecimientos", señala el economista jefe.

A la espera de que se concreten las consecuencias económicas de la guerra de Irán, todos los expertos prevén que el BCE mantenga sin cambios los tipos de interés en el 2% en su próxima reunión del 19 de marzo. Una fuerte subida de la inflación obligaría a la institución dirigida por Christine Lagarde a iniciar un nuevo ciclo de subidas.

Si se analizan los principales componentes de la inflación de la eurozona, el mayor aumento anual en febrero se registró en los servicios, con un 3,4% frente al 3,2% de enero.

Le siguieron los alimentos, el alcohol y el tabaco, con un 2,6%, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior.

Por su parte, los bienes industriales no energéticos aceleraron hasta el 0,7%, desde el 0,4% de enero, mientras que la energía siguió en terreno negativo, aunque moderó su caída hasta el -3,2%, frente al -4,0% del mes anterior.

Entre las grandes potencias de la eurozona, España es el país que registra una inflación más alta (2,5% frente al 2,4% en enero), seis décimas por encima de la media, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

Le siguen Alemania (donde la inflación bajó una décima en febrero, hasta el 2%), Italia (donde el nivel de precios sube del 1% en enero al 1,6% en febrero) y Francia (1,1%, siete décimas más que en enero).

En febrero, los países de la eurozona que registraron una inflación más alta fueron Eslovaquia (4%), Croacia (3,9%) y Estonia (3,2%). En el extremo contrario de la clasificación, los Estados miembros con menores tensiones inflacionistas fueron Chipre (0,9%), Francia y Bélgica (1,4%).