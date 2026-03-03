El cierre de Ormuz disparará la inflación en España y 'romperá' el suministro de alimentos si dura más de dos semanas

España es menos vulnerable por su especialización en servicios, pero la crisis podría complicar la bajada de la inflación y afectar la política monetaria europea.

El bloqueo de Ormuz pone en riesgo el suministro mundial de fertilizantes y aluminio, lo que podría romper la cadena de suministro de alimentos y aumentar sus precios.

Aunque sólo un 5% del petróleo y un 2% del gas español pasan por Ormuz, el encarecimiento global de materias primas afectaría a España y Europa.

El cierre del Estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio podría disparar la inflación en España si se prolonga más de dos semanas.

El conflicto que se está gestando en Irán y en Oriente Medio ha disparado las alarmas de la economía mundial. Los ataques que se están intercambiando Estados Unidos, Israel e Irán, y la extensión de los bombardeos a los países vecinos, está bloqueando el tráfico del Estrecho de Ormuz.

Se trata del estrecho paso marítimo que hay entre la costa sur de Irán y las de Omán y Emiratos Árabes Unidos. Un espacio clave para el comercio global... y que también afectará a España si el conflicto se prolonga más de dos semanas. De hecho, este lunes a última hora Irán aseguraba que estaba completamente cerrado y que bombardearía aquellos buques que intentaran pasar por allí.

En el corto plazo, los economistas están de acuerdo en que el impacto para la economía española será muy limitado. Tal y como confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, sólo del orden del 5% del petróleo y el 2% del gas español transita por el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, sí que hay otras economías con alta dependencia de las materias primas del Golfo Pérsico, como China o India, dos de las principales potencias asiáticas.

Cabe recordar que la región afectada produce insumos más allá de los hidrocarburos. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que un 30% del suministro mundial de fertilizantes depende de estos países. "Esto puede encarecer el suministro de alimentos". También hace una importante aportación al comercio global de aluminio.

El cierre de Ormuz provocará un importante incremento de los costes de estas materias primas. Incluidos los hidrocarburos, puesto que los citados China e India y otros clientes de los países del Golfo tendrán que acudir a otros mercados para buscar abastecimiento. Y esto elevará sus precios a escala mundial.

Torres indica que esto se puede traducir, a día de hoy, "en unas décimas más de inflación". Sin embargo, si el conflicto y su efecto sobre el estrecho se alarga más de dos semanas y no hay una solución diplomática, el impacto sobre los precios será más preocupante. "No será tan grave como en la guerra de Ucrania, cuando la inflación alcanzó el 10%, pero sería mucho más relevante", señala.

Sobre todo porque "supondría el fin de la senda de la desinflación" que ha atravesado España. "Nos cuesta ya mucho reducir la inflación, que se ha puesto de manera tendencial en el 2,5%. Podría subir al 3% muy fácilmente".

Esto es un problema para España, y también para Europa. "La expectativa era que el Banco Central Europeo (BCE) planteara una leve reducción de los tipos". En un escenario de inflación disparada, esto "se complica". Una inflación que, por descontado, también afectará a Estados Unidos.

Así, si el conflicto en el Oriente Medio se alargara habría un "prolongado impacto en la actividad económica internacional a largo plazo". Todo ello en un contexto de "puertos colapsados por el cierre de Ormuz, que complicarían la marcha del comercio internacional".

En este escenario, incluso la cadena de suministro de alimentos corre el riesgo de romperse. Afectada también por un incremento del coste del transporte, indica Torres. Ya se está encareciendo por las primas de las aseguradoras, que aumentan a su vez por el incremento de los riesgos que genera el conflicto bélico.

Con todo, ve poco probable este escenario. "Estados Unidos ya ha conseguido descabezar la cúpula iraní, y hay allí elecciones de medio mandato", indica.

De los menos perjudicados

"España es de las economías menos perjudicadas con este conflicto, precisamente por su especialización en servicios", explicaba este lunes Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.

"Se debería internacionalizar mucho el conflicto para que España quedara dañada". Además, nuestro país "tiene unas fortalezas, lo mismo que Irlanda, diferenciales. Creo que son los dos únicos países que tienen fortalezas diferenciales", remarcaba.

Pese a ello, el precio de los alimentos sí que se vería afectado por la crisis, admitía. Sin embargo, el acuerdo del Mercosur "puede ser un contrapunto" que puede presionar a medio y largo plazo a los precios a la baja.