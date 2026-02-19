El déficit comercial sube más de un 40% en 2025 y alcanza su mayor nivel desde 2022, en plena crisis energética

Las exportaciones a África, Asia y otros países de la UE aumentaron, mientras que las ventas a EE.UU. cayeron un 8% por los aranceles.

El déficit energético cayó un 3,8%, pero el déficit no energético se triplicó. Los bienes de equipo, alimentación y productos químicos destacaron en las exportaciones.

Las exportaciones españolas crecieron un 0,7% y sumaron 387.092 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 4,6% hasta 444.146 millones.

El déficit comercial en 2025 subió un 41,7% respecto a 2024, alcanzando los 57.054 millones de euros, el mayor nivel desde 2022.

El déficit comercial alcanzó los 57.054 millones de euros en el año 2025, lo que supone un aumento del 41,7% respecto al 2024. Se trata del mayor nivel desde 2022, cuando, en plena crisis financiera, la brecha alcanzó los 71.603,6 millones de euros.

De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y recogidos por Europa Press, las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 387.092 millones de euros.

En este caso es el segundo mejor registro anual de la serie histórica, pero se elevaron sólo un 0,7%. A su vez, las importaciones crecieron un 4,6%, hasta los 444.146 millones de euros.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,2% entre enero y diciembre de 2025, por debajo del 90,5% del mismo periodo de 2024.

En el conjunto del año, se ha anotado una caída del déficit energético del 3,8%, hasta los 29.292 millones. Por el contrario, el déficit no energético se ha casi triplicado, hasta los 27.762,8 millones, pese al aumento de estas exportaciones de cerca de un 2%.

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones en 2025 fueron los bienes de equipo, la alimentación, las bebidas y el tabaco y los productos químicos.

En bienes de equipo, que representaron cerca del 19,4% del total exportado, destacaron especialmente la maquinaria para la industria y los aparatos eléctricos.

Por su parte, el sector de alimentación, bebidas y tabaco aportó una proporción similar (19,3%), con un peso relevante de las frutas, hortalizas y legumbres, así como de los productos cárnicos. Los productos químicos supusieron alrededor del 17% de las exportaciones totales.

En paralelo, los sectores que obtuvieron mayores superávit fueron alimentación, bebidas y tabaco (1.546,5 millones de euros), otras mercancías (288,9 millones de euros), semimanufacturas no químicas (189,4 millones de euros), sector automóvil (181,9 millones de euros) y materias primas (32,4 millones de euros).

Diversificación de destinos

Los datos de comercio exterior reflejan que un número creciente de empresas españolas está apostando por diversificar sus destinos.

Las exportaciones continúan ganando presencia en terceros mercados, con incrementos en África (un crecimiento del 6% de las exportaciones españolas) Asia (+3%) y en países del resto de la Unión Europea (+5%), frente a la caída en Estados Unidos (-8%), marcada por la introducción de aranceles.

En el conjunto del 2025, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 62% del total, mientras que el 38% fueron destinadas a mercados extracomunitarios.

Continúa el superávit con la Unión Europea hasta los 19.762 millones de euros en el cómputo anual de 2025. Por su parte, el déficit comercial con los destinos extracomunitarios se redujo.

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit fueron: Portugal (17.380,1 millones de euros), Francia (17.341,6 millones de euros) y Reino Unido (14.164,8 millones de euros).

Asimismo, crecen las exportaciones españolas con países en los que la Unión Europea tiene vigentes Acuerdos de Libre Comercio. Destaca el aumento de las ventas de bienes españoles a Reino Unido, Canadá, Turquía, Chile, Corea del Sur y Vietnam.

Exportaciones regulares

Por quinto año consecutivo crecen los exportadores regulares en España, es decir, aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio, en 2025 ya alcanzan los 46.230 exportadores regulares, lo que supone un incremento del 10,4% en los últimos cinco años, pese a la ligera caída del 1,5% registrada entre 2024 y 2025.