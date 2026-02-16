El Eurogrupo cree que la erosión del dólar como moneda global por Trump abre "oportunidades" para el euro

Algunos países, como Francia, expresan preocupaciones sobre el posible impacto de la revalorización del euro en la competitividad de las exportaciones europeas.

La Comisión Europea propone medidas como la emisión conjunta de eurobonos y la creación de un sistema de pagos autónomo apoyado en el euro digital para reforzar el papel internacional de la moneda europea.

Los ministros de Economía de la eurozona buscan impulsar el uso del euro para proteger la soberanía monetaria de la UE y reducir la dependencia del dólar en transacciones internacionales.

El Eurogrupo considera que la incertidumbre generada por las políticas de Donald Trump debilita el papel global del dólar y abre oportunidades para fortalecer el euro como moneda internacional.

La erosión del dólar como divisa de refugio global, provocada por la incertidumbre de las políticas económicas y comerciales de Donald Trump -incluyendo amenazas de aranceles e incluso de fuerza contra sus aliados por Groenlandia-, abre "oportunidades" para fortalecer el papel internacional del euro.

Al menos esta es la conclusión de los ministros de Economía de la eurozona, que en la reunión celebrada este lunes en Bruselas se han comprometido a impulsar el euro como moneda global. Una medida considerada esencial para proteger la soberanía monetaria de la UE frente al riesgo de que Trump instrumentalice el sistema financiero como herramienta de presión.

"Aunque el dólar estadounidense sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial, el euro tiene un papel destacado en los países europeos fuera de la zona euro", indica el documento elaborado por la Comisión que sirvió de base para el debate del Eurogrupo.

"Al igual que en el comercio, la distribución de las monedas internacionales también puede cambiar. Empiezan a aparecer indicios de que el papel global del dólar estadounidense podría estar bajo presión. Esto podría abrir oportunidades para el euro, siempre que sea percibido como una alternativa creíble al dólar", destaca el informe.

El Ejecutivo comunitario cita como ejemplo la fuerte caída del dólar en abril de 2025, tras el anuncio de Trump de aplicar aranceles generales superiores a lo previsto. Un episodio que se repitió en enero, a raíz de las amenazas contra Groenlandia y la posibilidad de que la UE adoptara medidas de represalia.

"A la luz de los recientes acontecimientos geopolíticos, en nuestro contexto actual existen riesgos de que el sistema monetario y financiero internacional esté siendo utilizado como una herramienta política", ha avisado el nuevo presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis.

"Por ello, resulta fundamental para nosotros proteger el papel internacional del euro, que también es muy pertinente para la soberanía monetaria de la UE", insiste Pierrakakis.

"Un mayor papel internacional del euro podría ser una piedra angular de nuestra estrategia de reducción de riesgos y ayudar a garantizar la estabilidad y la seguridad económica y financiera", ha señalado el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.

"Al mismo tiempo, puede ayudar a impulsar la competitividad, por ejemplo al reducir los costes de endeudamiento y al proteger a los importadores y exportadores de las fluctuaciones de tipos de cambio", sostiene Dombrovskis.

Sin embargo, a algunos países, como Francia, les preocupa que un mayor papel internacional del euro se traduzca en una revalorización frente al dólar que acabe perjudicando a los exportadores, algo que Dombrovskis ha admitido que habrá que vigilar.

En su informe, Bruselas alerta de que "la competencia estratégica, los conflictos regionales, las tensiones comerciales y las diferencias políticas han debilitado la cooperación multilateral y transformado las relaciones económicas globales". "Estos cambios ya se reflejan en el sistema monetario y financiero internacional".

"Durante mucho tiempo dominado por el dólar estadounidense y sostenido por el comercio y las finanzas globales abiertas, dicho sistema se está reconfigurando debido a la fragmentación a lo largo de líneas geopolíticas, las dudas sobre el dólar como moneda de refugio y la rápida innovación en tecnologías de pago", destaca el Ejecutivo comunitario.

Además de completar la Unión de Mercados de Capital -un proyecto estancado desde hace 10 años- Bruselas propone centralizar la emisión de bonos de la UE bajo una única entidad con el fin de reducir la fragmentación del mercado y los costes asociados a la emisión de instrumentos de deuda separados bajo diferentes marcos legales.

La Comisión también defiende seguir realizando emisiones de eurobonos para financiar conjuntamente proyectos de interés común europeo. Una iniciativa que ya ha sido rechazada por el canciller alemán, Friedrich Merz, en la reunión informal celebrada la semana pasada en el castillo belga de Alden Biesen.

El Ejecutivo comunitario apuesta además por acelerar el trabajo para lograr un sistema de pagos autónomo en la UE, apoyado en el futuro euro digital.

Finalmente, Bruselas propone entablar un diálogo con sectores clave -como transporte, energía, materias primas y defensa- para fortalecer el papel del euro en la contratación pública, la facturación, la fijación de precios y los pagos.

A nivel global, la facturación sigue dominada por el dólar estadounidense: en 2023, aproximadamente el 60% de las exportaciones de bienes se realizaron en dólares, mientras que la cuota del euro fue de alrededor del 25%.