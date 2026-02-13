La inflación de EEUU se modera en enero y baja tres décimas, hasta el 2,4%

Las claves nuevo Generado con IA La inflación en Estados Unidos se moderó en enero y cerró en el 2,4% interanual, tres décimas menos que en diciembre. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también bajó una décima y se situó en el 2,5%. En términos mensuales, el índice de precios de consumo (IPC) creció un 0,2% y la inflación subyacente un 0,3% en enero.

La inflación en Estados Unidos empieza 2026 con moderación. El índice de precios de consumo (IPC) cerró enero en el 2,4% interanual. Esto supone tres décimas menos que en diciembre, cuando los precios crecieron un 2,7%.

Mientras, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo los precios de alimentos y energía por su volatilidad, también se redujo respecto al último mes de 2025. En concreto, bajó una décima, hasta el 2,5%

En términos mensuales, el dato del IPC en enero fue del 0,2% y de la variable subyacente del 0,3%.

