La inflación se contiene una décima más de lo previsto en enero y se queda en el 2,3% por la bajada del coste de la energía

La inflación se relajó más de lo esperado en enero. Las subidas de precios se quedaron en el 2,3% el mes pasado, una décima menos de lo previsto, según el dato definitivo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de un descenso de seis décimas respecto al dato del mes anterior, diciembre de 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 2,9%.

Este cambio se debe, principalmente, a la reducción del coste de la energía, según explican desde el propio INE.

Concretamente, la subida del precio de la electricidad fue inferior que en enero del año pasado. Y en el caso de los combustibles y los lubricantes para vehículos personales, su coste incluso cae respecto al mismo mes de 2025.

Pese a esta moderación, los alimentos siguen en su tónica y su inflación crece por encima de la media del resto de los productos.

Sus precios aumentaron un 3 % en enero. Con todo, y como viene siendo habitual, destaca el caso de los huevos: se encarecen un 30,7%. También llama la atención el caso de la carne de vacuno, que sube un 16,3%.

Con todo, el INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 2,6 %, la misma tasa que en diciembre.